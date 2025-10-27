最近、ヨットの上でキスを交わす姿が目撃され、熱愛説が浮上したカナダ前首相のジャスティン・トルドー氏（53）と米国ポップスターのケイティ・ペリー（41）が、公の場にカップルとして登場した。

25日（現地時間）、米芸能メディア「TMZ」など海外メディアは、2人が同日に仏パリの名所「クレイジーホース・パリ」でペリーの41歳の誕生日を共に祝い、手を固く握って登場したと報じ、これによって熱愛説を公式化したと伝えた。

この日現場には、2人の姿を見ようとするファンや取材陣が集まった。トルドー氏とペリーは終始仲睦まじい様子で人々の視線を引きつけた。最近、高級ヨットの上でキスを交わす写真をパパラッチされた2人は、この日はついに公の場にそろって登場し、カップルであることを公認した。

トルドー氏とペリーは今年7月、カナダ・モントリオールで一緒に夕食をしている様子が公開され、初めて熱愛説が浮上した。その後、同月30日にモントリオールで開かれたケイティ・ペリーのコンサートにトルドー氏が見に来ていたことも明らかになった。

9月末には、米カリフォルニア州サンタバーバラの沿岸で観光客が撮影した写真が公開され、2人の交際は既成事実化した形となった。写真には、水着姿のペリーと上半身裸のトルドー氏が恋人同然の濃密なスキンシップを交わす姿が写っていた。