剛力彩芽、ゴルフ関連のアンバサダーに就任「ようやくこの日が来たか」 イ・ボミとトークショー
俳優の剛力彩芽（33）が27日、都内で行われた本間ゴルフの事業戦略・新商品発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】カワイイ！ゴルフのフォームを練習する剛力彩芽
剛力はブランドのアンバサダーに就任。「ようやくこの日が来たか！」とにんまり。ゴルフは25歳ごろ始めたそう。以降、定期的にゴルフをしていたこともあり「あまりイメージがないと思いますが大好きなんです。本気で目指しているスコアもある。ついに私もゴルフをやっているというイメージが付いたのか、付ける時が来たのか」としみじみと口にしていた。
トークショーでは、剛力がクラブ作りに挑戦する動画も公開。イ・ボミから「お上手です」と褒められていた。この日は作ったクラブが贈られ、剛力は大喜びだった。
【全身ショット】カワイイ！ゴルフのフォームを練習する剛力彩芽
剛力はブランドのアンバサダーに就任。「ようやくこの日が来たか！」とにんまり。ゴルフは25歳ごろ始めたそう。以降、定期的にゴルフをしていたこともあり「あまりイメージがないと思いますが大好きなんです。本気で目指しているスコアもある。ついに私もゴルフをやっているというイメージが付いたのか、付ける時が来たのか」としみじみと口にしていた。
トークショーでは、剛力がクラブ作りに挑戦する動画も公開。イ・ボミから「お上手です」と褒められていた。この日は作ったクラブが贈られ、剛力は大喜びだった。