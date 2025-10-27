Googleマップなどのアプリをスマートフォンのように自由に利用出来る！GetPairr(ゲットペアー) ポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」

GetPairr(ゲットペアー)は、車内エンタメをより自由に楽しめるポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」を発売します。

Android 15搭載・Gemini音声対応により、YouTubeやNetflix、Googleマップ、Spotifyなどのアプリをスマートフォンのように自由に利用可能です。

発売を記念し、2025年10月27日から11月20日までの期間、Amazon限定で30％OFFセールが実施されます！

GetPairr(ゲットペアー) ポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」

「GetPairr Vista 2.0」は、内蔵GPSやPIP分割表示などを新たに搭載し、前モデル「Vista」から大幅にアップグレードされた第2世代モデルです。

Android 15の搭載により、さまざまなアプリを車内で快適に楽しむことができます☆

新商品発売記念セール情報

セール期間： 2025年10月27日〜11月20日

通常価格： 36,800円(税込)

割引後： 25,760円(税込) ※30％OFF

クーポンコード： ESVSYXVH

販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58

※Amazon限定キャンペーン。期間中のみ有効です。

第1世代から大幅進化した第2世代「Vista 2.0」

前モデル「GetPairr Vista(Android 11)」からスペックが大幅に強化されました。

CPUは4コアから5コアへ、RAM+ROMは2+32GBから3+64GBへアップグレード。

画面もIPSパネルが採用され、視野角・発色が大幅に向上し、動作の快適性と安定性が飛躍的に進化しています。

Android 15・Google Play対応

最新OSのAndroid 15を搭載。

Google Playストアに対応し、YouTube／Netflix／Prime Video／Spotify／U-NEXTなど人気アプリを自由にダウンロードできます。

Gemini音声アシスタント搭載

Google Geminiに対応し、音声で「近くの駐車場を探して」「自宅までナビして」など自然な対話で操作が可能。

スマートフォンを操作する必要がなく、安全かつスムーズなドライブ体験を実現します。

内蔵GPS搭載で単体ナビも可能

本体内蔵のGPSにより、スマートフォンなしでもAndroidナビアプリ(Googleマップなど)を利用できます。

トンネル内や郊外でも安定した位置情報を取得可能です。

分割表示(PIP)＆ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応

画面の片側でナビを表示しながら、もう片側でYouTube視聴が可能な分割表示（PIP）に対応。

また、ワイヤレス接続に対応しており、ケーブル不要で、エンジンONで自動再接続されます。

11インチ大画面IPSパネル

1920×720解像度の高精細IPS液晶を採用。

映像の発色・明るさ・視野角が向上し、昼間でも見やすい設計です。

デュアルBluetooth設計で車載スピーカー出力

デュアルBluetooth設計により、スマートフォンと本製品、車載機と本製品を同時にペアリングできます。

CarPlay利用中でも車のスピーカーからクリアな音声を再生可能！

エンジン始動後は自動再接続に対応し、音楽・動画再生やナビ音声、ハンズフリー通話まで一台で完結します。

Android内蔵＋有線CarPlay／Android Autoのワイヤレス化に両対応

本体にAndroidを搭載しているため、スマートフォン不要でYouTubeやNetflix、Googleマップなどを利用できます。

さらに、車載機が有線CarPlay／Android Auto対応なら、純正UIはそのままでケーブル接続をワイヤレス化することも可能です。

※車両側が有線CarPlay／有線Android Autoに対応していない場合でも利用いただけます。

注意事項

(1)本製品をご使用になるにはスマホのテザリングやWi-Fiなどを利用したインターネット接続が必要です。

(2)Apple CarPlay、Android Autoを使用する上で発生する通信料等や、アプリ内の課金などはお客様ご負担となります。

Android 15やGemini音声アシスタント、内蔵GPSなど、ドライブを快適にする機能が満載のポータブルディスプレイオーディオ。

お得な30%OFFセールをお見逃しなく！

GetPairr(ゲットペアー)のポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」の紹介でした。

