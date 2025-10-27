¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Û³®Àûµ¢¹ñ¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¡É¤ÇÅðÆñ¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö¤¤¤¤ÊÙ¶¯¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò57¥¥íµé¤Ç¡¢³¬µéÊÑ¹¹¸å½é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿U23À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Æ£ÇÈ¼ëÍý¡Ê21¡áÆüÂÎÂç¡Ë¤¬27Æü¡¢Âç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤«¤éÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ëµ¢¹ñ¡£24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï53¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¸ÞÎØ°ÊÍè¤Î³¤³°¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÁ´4»î¹ç¤Ç¡¢Âè1¥Ô¥ê¥ª¥ÉÆâ¤Ç10¡½0¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£·ë²Ì°Ê¾å¤ËËÜ¿Í¤òËþÂ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»î¹çÆâÍÆ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¤È¤·¤Æ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ÎÀ®²Ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£ÇÈ¤À¤¬¡¢·è¾¡ÍâÆü¤ËÂ¾¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î±þ±çÃæ¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎºÂÀÊ¤Ç¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÙ¤ÎºÂÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¥Û¤¬ÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÙ¤Ë²ø¤·¤¤ÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë·ÈÂÓ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Éüµ¢Àï¤ò¾þ¤ê¿´¤ËÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö·ë¹½¤¢¡¼¡¢¥Þ¥¸¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ÈÂÓ¤òÅð¤é¤ì¤¿¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢°ì»þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Å¾¤ó¤Ç¤â¥¿¥À¤Çµ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸ÞÎØ²¦¼Ô¡£Âç²ñ¼çºÅ¼Ô¤ÎUWW¡Ê¹ñºÝ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢¹ç¡Ë´Ø·¸¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢Åð¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶á¤¯¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥²í¤Ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¢¤¨¤Ê¤¯¸æÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ»ö¥¹¥Þ¥Û¤ÏÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö15Ç¯´Ö¡¢Êá¤Þ¤Ã¤Æ¡Ê¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¡Ë¤¤¤Æ¡¢3¥«·îÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸µ¼õ·º¼Ô¤À¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¿³È½¤ÎÈ½Äê¤Ë°ÛµÄ¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤òÍ×µá¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¥Þ¥Ã¥È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÄÌ¾ïÊ£¿ôÂæ¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÉÔÍ×¤Î°µ¾¡¤¬Â¿¤¤Æ£ÇÈ¤À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¸«»ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¼ý³Ï¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£