ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、ホテル最上階から横浜の煌めく夜景とともに極上のメニューが堪能できる中国料理、パリの邸宅のような空間で最高の美食体験を提供するフランス料理、楽しい雰囲気の中さまざまなクリスマスメニューを好きなだけ愉しめるブッフェ、横浜の海に浮かぶ桟橋でコース料理が味わえるカフェ＆バーと、4つのレストランから4つのクリスマス特別メニューを届ける。12月19日〜12月25日のクリスマス期間中、ホテルの4つのレストランではそれぞれ趣向を凝らしたクリスマスメニューを用意する。



中国料理「驊騮（カリュウ）」

ホテル最上階のメインダイニング 中国料理「驊騮（カリュウ）」では、色とりどりの前菜盛り合わせやフカヒレが丸ごと入った蒸しスープ、山形牛サーロインと高級魚ハタを組み合わせたメインディッシュなどの全6品に、グラスシャンパンとオリジナルの中国茶が付いた豪華絢爛なクリスマスディナーコースを用意した。

横浜の夜景が眼下に広がる31階ならではの絶景を眺めつつ、落ち着いた雰囲気のなか上質な大人のクリスマスを過ごせる。



フランス料理「アジュール」

フランス料理「アジュール」からは、クリスマスならではの華やかなコースメニュー「ノエル」を届ける。シャンパンで乾杯したあとは、クリスマスリースをイメージした色鮮やかで印象的な前菜や、時間をかけてじっくりと仕上げた横濱ビーフをトリュフソースで味わうメイン料理など、一皿ごとに驚きと感動に満ちたシェフの料理が愉しめる。クリスマスの夜を、貴族の邸宅のような瀟洒な空間でとびきりの美食とともに過ごしてほしいという。



ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」

ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」では、毎年恒例、クリスマス期間のみのスペシャルメニューが盛り込まれたクリスマスブッフェを開催する。

国産牛のローストビーフや殻付き蝦夷あわびのムニエル、ツリーをかたどったピスタチオのムースやリース風のマカロンなど、大人から子どもまで思わず笑顔になるようなクリスマスのご馳走が揃う。クリスマスデコレーションが施された華やかな店内で楽しいクリスマスを過ごしてほしい考え。



「PIER21 MUSIC CAFE ＆ BAR」

ホテル館外の海に浮かぶ「ぷかりさん橋」2階の「PIER21 MUSIC CAFE ＆ BAR（ピアトゥエンティワン ミュージックカフェアンドバー）」では、クリスマス期間限定の特別なディナーコースを提供する。

海上ならではの波のリズムを感じながら、パンチェッタを巻いたアンコウのローストや、黒毛和牛のパイ包み焼きなど、ホテル自慢の料理の数々を楽しめる。店内に流れる音楽と窓から見えるイルミネーションが、ふたりの時間をより一層ロマンティックに演出する。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルが贈る、とっておきのクリスマスメニューの数々を、ぜひ大切な人と楽しんでほしい考え。

［予約受付開始日］10月1日（水）

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル＝https://www.icyokohama-grand.com