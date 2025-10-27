女性社員が多く活躍し、SDGsを重要な取り組みとして推進するアパレルメーカー・クロスプラスは、ラガルデール アクティブ エンタープライズ ジャパンとライセンス契約のもと、展開するファッションブランド「ELLE girl（エル ガール）」から、今年冬の新作コレクションを公開した。公式オンラインストア／ZOZOTOWNにおいて10月17日から販売している。



ボリュームファーブルゾン、スタッズデニムワイドパンツ

「ボリュームファーブルゾン」は、長すぎない着丈で、ボリューム感ありつつも軽くて着用しやすいファーブルゾン。加工感がポイントのスタッズデニムの「スタッズデニムワイドパンツ」と合わせて甘辛な印象に導く。



ボリュームファーブルゾン、ヴィーガンレザーハーフパンツ

「ボリュームファーブルゾン」は、リアルファーのような見た目でトレンド感があり、1枚で主役級のアイテムになっている。レザーのショートパンツ「ヴィーガンレザーハーフパンツ」と合わせてこなれた雰囲気を演出する。

［小売価格］

ボリュームファーブルゾン：1万5290円

スタッズデニムワイドパンツ：8690円

ヴィーガンレザーハーフパンツ：7590円

（すべて税込）

［発売日］10月17日（金）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp