dinosは、長岡造形大学との産学連携プロジェクトより誕生した「お掃除ロボット おかえりラック」（サイズ：幅45cm、奥行45cm、高さ163.5cm、重量14kg）を、10月24日からディノスオンラインショップで発売した。

同商品はロボット掃除機やごみ箱の上などにできるデッドスペースを活用した、スペパカグ（デッドスペースを収納に変える、ディノスの技あり収納家具シリーズ）。商品案は、社会で即戦力として活躍できるプロダクトデザイナー人材の育成のために、学生が商業ベースでものづくりをする「プロダクトデザインに関する産学連携プロジェクト」よって誕生した。同商品は昨年度のプロジェクトで、学生・寺西紗衣さんが提案した作品となる。

商品特長では、棚は突起を差し込み、ねじで固定する可動式になっているので、自動ごみ収集機能付きのような高さのあるロボット掃除機など様々なサイズに対応できる。

脚を三脚にしているため、ロボット掃除機のごみ回収や水補充が楽にできる。また、ハンガーバーやサイドバー付きで、洋服や帽子、バッグなどをたっぷりかけることも可能とのこと。いずれも圧迫感のないデザインで、部屋をすっきりと見せることができる。

［小売価格］2万9900円（税込）

［発売日］10月24日（金）

dinos＝https://dinos-corp.co.jp