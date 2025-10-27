ゼンリンは、地図がデザインされた文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」から、47都道府県のシルエットと名産品や名所をデザインした新商品「ジャカード織タオルハンカチ」の関東・九州沖縄エリアを、Map Design GALLERYオンラインストアで10月24日から、各店舗で10月26日から販売を開始する。また、近畿・中四国エリア、北海道東北・中部エリアの商品も順次販売予定となる。

ハンカチの上下のヘムには都道府県名とゆかりのモチーフをあしらい、どの角度で折っても柄を楽しめる。それぞれの都道府県に興味を持ってもらえるよう、少し変わった組み合わせやアイコニックなデザインを取り入れ、シリーズ感はありつつも飽きのこない見せ方にした。今後は全国47都道府県を網羅し、シリーズ展開を予定している。このハンカチをきっかけに旅を楽しんでもらえればと思っているという。

［小売価格］1430円（税込）

［発売日］10月24日（金）から順次

ゼンリン＝https://www.zenrin.co.jp