「舞踏会デビューします」60歳・南原清隆の可憐な“ワンピース姿”披露にファン驚き「どうしたの？可愛いよ」「めっちゃステキーー」
お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ステキなワンピースを着てみました 舞踏会デビューします」と自身のショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「舞踏会デビューします」可憐な“ワンピース姿”を披露した南原清隆
南原は現在東京・日比谷公園で開催中の「日比谷公園ガーデニングショー2025」を訪れたとみられ、可憐な花の“ワンピース”姿で写真に収まる様子や、会場内での写真を複数枚投稿した。
この投稿にファンからは「ナンチャンどうしたの？可愛いよ」「還暦おじさんなのに可愛いが過ぎる」「まあとても綺麗」「めっちゃステキーー」「お似合いです」「可憐な南原さん」「ぜひ舞踏会でお相手は内村さんで」「凄いワンピースですね」などの反響が寄せられている。
