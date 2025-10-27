元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が27日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。国会でのヤジについて持論を展開した。

衆院本会議での高市早苗首相の演説中には、男性とみられる声で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題や裏金問題について、早急な解決を求める声が飛んだ。SNSではこういったヤジに「黙れ」「静かにしろ」など批判の声が多く上がっていた。

橋下氏は「ヤジは論外だし、アレもコレも時代遅れ」と指摘。「国会議員はね、全員“民間企業で研修をしろ”と」と勧め、「国会のアレ、ホントに何？幼稚園なの？アレ。頭悪いんじゃないの、あの人ら。もう勘弁してくれよと」と強い口調で呆れた。

そして「地方議会ではもうないです、基本的には。僕もヤジを飛ばされて頭に来たんで、議会のほうに言って、大阪府議会、大阪市議会ではもうヤジをナシにした」と回想。「民間の大切な会議で、ヤジなんかありますか？意見が違ったとしても」と問いかけた。

さらに「ヤジって明治の帝国議会のある意味名残で、あの時は政府に対抗するのは民衆みたいな感じだった」と解説。「今はもう、政府も議員もみんな選挙で選ばれて同じなので、同じ者として会議をやるのに、ヤジがある会議って成り立たない」と説明した。

また「こういう慣習が残ってる国会だから、アレもコレも全部古いやり方になっていて、それが非生産的な国会になっている。例えば議長を選ぶのに、1回の投票に1時間半かけてる。頭悪いのか！？って、本当に」と語った。