オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」が今だけ割引価格に！ 完熟トマトと魚介類の旨味
毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。
その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」がお得に楽しめるクーポンです。
【図解】LINEクーポンの取得方法
▼「海の幸のペスカトーレ」の魅力は？
イタリア産完熟トマトベースの濃厚ソースに、海老・いか・あさりの魚介3種と、なすをたっぷり絡めた仕上がり。電子レンジで加熱するだけでお皿が不要な紙トレー入りで、調理・後片付けともに手軽な点も魅力です。
(文:All About ニュース編集部)
オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」が今だけ特別な価格で買える！いなげやで、オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」が5円引きで購入できるクーポンがLINEで配信中。有効期限は12月31日までとなっています。
▼「海の幸のペスカトーレ」の魅力は？
