日々更新される、LINEのお得なクーポンの中から、編集部が厳選したものをピックアップ。今回紹介するのは、オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」がお得に手に入るクーポンです。

毎日に欠かせないメッセージアプリ「LINE」では、毎日の買い物や食事がお得になるクーポンが多数配信されています。

その中から、編集部がおすすめのクーポンを厳選して紹介。今日ピックアップするのは、オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」がお得に楽しめるクーポンです。

オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」が今だけ特別な価格で買える！

いなげやで、オーマイプレミアム「海の幸のペスカトーレ」が5円引きで購入できるクーポンがLINEで配信中。有効期限は12月31日までとなっています。

▼「海の幸のペスカトーレ」の魅力は？
イタリア産完熟トマトベースの濃厚ソースに、海老・いか・あさりの魚介3種と、なすをたっぷり絡めた仕上がり。電子レンジで加熱するだけでお皿が不要な紙トレー入りで、調理・後片付けともに手軽な点も魅力です。
(文:All About ニュース編集部)