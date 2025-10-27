目つきまでパンクな雰囲気！Xで10万バズ→ヘアスタイルが“すごい”ダックスが話題「前世はヤンキー」【ママリ】

Xで大反響！ヘアスタイルがすごいダックスに10万いいね

ご紹介するのは、おこげ(大爆発)(@okoge0822)さんが投稿したある写真です。朝起きると、自分の寝ぐせを見てビックリすることはありませんか？それは私たち人間だけでなく、愛犬も同じのようです。特に毛の長いワンちゃんは、寝ぐせがつくこともあります。





投稿者であるおこげ(大爆発)さんの愛犬・おこげくんは、かなりインパクトのある、芸術的な寝ぐせを見せてくれました。

©okoge0822

おはよう それ寝癖？

クセの強い寝ぐせと、飼い主さんを見つめる上目づかいが何ともかわいいですね。「おはよう」というおこげくんの声が聞こえてきそうです。おこげくんは勝手にぶるぶるして寝ぐせを自分で直すのだそう。かわいい寝ぐせを、ずっと見ていたい気もしますね。



この投稿には「前世はヤンキーだったに違いない！」「キメ顔カッコいいです」「なんかの博士みたいで素敵」など、犬好きさんのリプライで盛り上がっていました。朝からこんなにチャーミングな愛犬の姿を見たら、笑顔で1日を過ごせそう。おこげくんのユニークなヘアスタイルで、思わず笑顔になれるかわいい写真のご紹介でした。

大きくなっても一緒に寝たい愛犬に45万いいね

ご紹介するのは❁みゆち❁ |ө⊙)♡‎(@miiiyuu1001)さんが投稿したある写真。わんちゃんの成長は人よりもずっと早いです。でも、わんちゃんの心はいつまでも子犬のころのまま。だからずっと飼い主さんのことが大好きで、ずっと傍にいたいのです。成長しても、大好きな場所は変わらない。そんなかわいいわんちゃんをご紹介します。

©miiiyuu1001

きっと虎丸は気づいていない



自分が大きくなっちゃったことに(笑)

子犬のころは、すっぽりと入ることができた布団。だけど、成長とともに布団からはみ出すまでになりました。だけど、本人は知らん顔。きっと、体の成長なんて些細なことなんでしょう。大きくなっても、大好きな場所はずっと一緒。体は成長しても、何も変わらない。そんなことを教えてもらったような気がします。



この投稿に対して「かわいい子犬だわん」「ぴったりくっついてかわいい」などの投稿が寄せられました。成長に寂しさを感じるには周りの人だけ。本人は何も変わっていないんですね。ほっこりする投稿でした。

「わわわ、尊い…」猫とわが子の超レア＆かわいい瞬間に12万いいね

ご紹介するのははる☺︎(@_O9O9O9O)さんが投稿したある写真。わが子とペットの触れ合いを見ると、ほっこりしますよね。元気いっぱいに動く赤ちゃん。その動きは予測不可能なので、猫ちゃんは驚いてしまうでしょう。2人の触れ合うかわいい瞬間をぜひとも納めたいと思っていても、なかなか叶わないものです。



投稿者のはる☺︎さんも、わが子と猫ちゃんの癒やしの姿を見たいひとり。チャンスは突然にやってきました。

©_O9O9O9O

わわわわわ🥺💖 尊い…😼👶💘



普段は赤ちゃんのジタバタにびっくりしてどこか行っちゃうからにゃんこからくっついてくるのは超レア🥺!!!!!!!!! 可愛いよぉ😭💖

奇跡的にくっついている2人の姿を写真に収めることができたようです。なんとも癒やされる素敵な一枚。ずっと宝物になるでしょう。チャンスは突然やってきます。スマホは本当に手放せませんね。そして、いろいろな意味で目が離せません。



この投稿に「ジタバタにびっくりめっちゃ分かります」「めっちゃかわいい！」などのリプライが寄せられました。こんなかわいいシャッターチャンスが訪れるなんて、とても幸せですよね。

