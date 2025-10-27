くら寿司「メガ中とろ」特別価格で限定販売 万博店の特別メニュー2商品も【概要】
くら寿司は、「くら寿司 大阪・関西万博店」の来店者30万人突破を記念し、「メガ中とろ（一貫）」を全国で10月31日より特別価格で販売する。また、同日より万博店で人気だった特別メニュー2商品も展開する。
【写真】くら寿司万博店のメニューを全国で…ケバブ＆ハモンセラーノ
「くら寿司 大阪・関西万博店」には、万博期間中、のべ30万人以上が来店した。その感謝の気持ちを込め、全国のくら寿司で「メガ中とろ（一貫）」を特別価格の100円（税込110円）で限定販売する。10月31日〜11月3日の4日間限定。
あわせて、万博店で人気だった約70ヶ国の代表料理を再現した特別メニューから、2商品を全国のくら寿司にて期間限定で販売する。トルコ共和国の「ケバブ」、スペイン王国の「ハモンセラーノ」となる、
■メガ中とろ（一貫） 110円
販売期間：10月31日（金）〜11月3日（月）
※予定数量に達し次第、販売終了
■トルコ共和国の料理
ケバブ 240円
販売期間：10月31日（金）〜11月27日（木）
※持ち帰り不可
■スペイン王国の料理
ハモンセラーノ 240円
販売期間：10月31日（金）〜11月27日（木）
※持ち帰り不可
【写真】くら寿司万博店のメニューを全国で…ケバブ＆ハモンセラーノ
「くら寿司 大阪・関西万博店」には、万博期間中、のべ30万人以上が来店した。その感謝の気持ちを込め、全国のくら寿司で「メガ中とろ（一貫）」を特別価格の100円（税込110円）で限定販売する。10月31日〜11月3日の4日間限定。
■メガ中とろ（一貫） 110円
販売期間：10月31日（金）〜11月3日（月）
※予定数量に達し次第、販売終了
■トルコ共和国の料理
ケバブ 240円
販売期間：10月31日（金）〜11月27日（木）
※持ち帰り不可
■スペイン王国の料理
ハモンセラーノ 240円
販売期間：10月31日（金）〜11月27日（木）
※持ち帰り不可