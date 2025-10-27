Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ªÆ°¤»Ï¤á¤ëÊª¸ì¤Ë¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡×¤¬¾¾¹¾¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Âè21ÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤¬¾¾¹¾¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª ±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂç´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡£·Þ¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¹¾Æ£¸©ÃÎ»ö¤äÌò¿Í¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¶Ó¿¥¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¾Íè¤Î¥È¥¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤ä¡¢Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦º´Ìî»ËÏº¤¬±é¤¸¤ëÅçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£¡¢21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè17ÏÃ¤Ç19Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤Ê¤Ä¤¾¤é¡×°ÊÍè6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÄ«¥É¥é³®Àû¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡È¾¾¹¾¿ï°ì¤Î½¨ºÍ¡É¶Ó¿¥Í§°ì¤é¤¬Á¥Ãå¤¾ì¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤ÄÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢¤è¤¦¤³¤½¾¾¹¾¤Ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤óÅÐ¾ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº´Ìî¤µ¤ó¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¡¢¤µ¤¹¤¬¸ÀÍÕ¤¬¼«Á³¤Ë¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤ÎÆ±ºî¤Ï¡Ö²øÃÌ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌÀ¼£»þÂå¤ÎÊ¸¹ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢É×ÉØ¤Îå«¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò郄ÀÐ¤¬¡¢È¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÇÐÍ¥¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Ì³¤á¤ë¡£