大規模リニューアル工事が実施中の首都高羽田線

首都高の「最古参」羽田線の大規模プロジェクト

首都高羽田線の芝浦～勝島でリニューアル工事が続いている。

都心部から羽田空港をむすび、川崎・横浜方面へつながる首都高羽田線。現在、臨海部で大規模なリニューアル工事が続いている。

場所は芝浦～勝島の区間で、京浜運河の海上を抜けていく部分だ。東京モノレールがすぐ東側を並走しており、車窓からは互いに都会のダイナミズムが感じられる。

そんな羽田線は、首都高の中でも最古参といえる路線だ。1964年の東京オリンピック開催に合わせ、最優先で整備すべき区間として、羽田空港と都心部をつなぐ信号なしのアクセス道路が求められ、建設が進められた。

1962年に都心環状線を含む京橋～芝浦が開通。翌年には鈴ヶ森、さらに1964年8月に空港（現：空港西）まで延伸して開通を迎えた。実にオリンピック開幕が2か月前に迫っていた中での完成だった。以降、首都高 羽田線は大動脈となり、並行する湾岸線が開通した現在でも、1日あたりの通行量は約7万台にのぼる。しかもその半数近くがトラックなどの物流関係だ。

これらは裏返せば、首都高の中で「最も経年劣化している」ということ。また、短期間で先行開通を迎えられた大きな理由に「旧河川や運河など、なるべく用地取得が不要な場所を選んだ」という点がある。そうした臨海部に建設されたことで、海水の塩分によるダメージも少なからずあるという。

こうして、羽田線は「首都高リニューアルプロジェクト」の第一弾として、2014年に事業開始した。海上の高架区間「東品川桟橋部」ならびに地上の「鮫洲埋立部」のオーバーホールともいえる大規模な更新は2016年に着工し、現在でも工事が続いている。

海上区間と埋立部区間がある更新工事

同区間の事業は、簡単に言えば、作り替え工事だ。元の高架橋などを撤去して新設。その間、隣に仮設ルートを設置して迂回させる。

新たな羽田線の高架橋は、将来を見据え、旧構造物から進化を遂げている。具体的には、橋脚にステンレスやアルミ・マグネシウムの被膜、重防食塗装を実施し、また海面から高くすることで塩分を遠ざけ、さらに桁下に点検用の空間を持つ構造とした（恒久足場）。

工事プロセスをもう少し正確に言うと、旧構造物は半分ずつ撤去・新設していく。最初は北行き（上り線）を撤去し、その次が南行き（下り線）となる。

これまでの進展は以下のとおりだ。

【2017年】

う回路が完成。旧北行き車線を撤去・新設開始。

北行き：う回路へスイッチ

南行き：そのまま

【2020年】

北行き新設部が完成。旧南行き車線を撤去・新設開始。

北行き：う回路

南行き：北行き新設部へスイッチ

いよいよ「新しい道路」全面完成へ。車線切り替えでどう変わる？

2025年10月29日に予定されている、首都高羽田線の車線切り替え

そしてついに、2025年10月29日（水）午前1時に南行きの新設部で車線切り替えが実施される。

【2025年10月29日（水）午前1時】

南行き新設部が完成

北行き：う回路

南行き：南行き新設部へスイッチ

南行きの交通流は、ついに新しい高架橋から、東京モノレールを間近に目視できるようになる。2020年の暫定切り替えから、実に5年ぶりに最も左側を走行できるルートとなるわけだ。

留意しておきたいのが、北行きの交通流はまだう回路を走行し続けること。こちらは暫定切り替えから実に8年以上が経過しており、仮設とはいえ、もはや見慣れた風景かもしれない。

残る工事は何が実施される？

今後の工事プロセス

今後の整備ではどのような工事が実施されるのだろうか。

まず今後、「北行きの交通流を、新設部に切り替えるための作業（標識や路面標示などを本番用に設置するなど）」ならびに「う回路の撤去」という2つの工事が待っている。

前者が終わり、上下線とも新設部へ車線切り替えされるのは「2026年春」の予定だ。この切り替えに伴って、特定の土日において南行きが通行止めとなるので注意が必要だ。

さらに、2026年春の北行き車線の切り替え後に「大井JCTランプの通行止め」が予定されている。う回路につないでいたルートを、新設部につなぎ変える工事が必要だからだ。

長い間足場に囲まれ、工事が続いていた首都高羽田線。いよいよ新しい道路のベールが完全に取り去られる日が近づいている。車線切り替え工事による通行止めなど、最新の道路情報を確認しながら、首都高リニューアルプロジェクトの完成に期待したい。