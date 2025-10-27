µð¿Í°éÀ®2°Ì¤ÎÎ©ÀµÂç¡¦ÎÓ»¸¡ÖÂæÏÑ¤Î¿Í¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¡×ÄÁ¤·¤¤Ì¾Á°¤Î±¦ÏÓ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¼é¸î¿À¡ª
¡¡µð¿Í¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Î©ÀµÂç¡¦ÎÓ»¸¡Ê¤¤é¡ËÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬27Æü¡¢Æ±Âç·§Ã«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÜÔ¾¾¿²ð¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈÂç¾ìËÀé¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë83¤ÎÄ¹¿È¤«¤éºÇÂ®152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë±¦ÏÓ¡£Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç¿©»ö¤È¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç10¥¥í°Ê¾åÁýÎÌ¤·¤Æ85¥¥í¤Ë¡£µåÂ®¤â10¥¥í°Ê¾åÁý¤·¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤ò¤«¤Ê¤¨¡Ö¤ä¤Ã¤È¥×¥í¤ÎÉñÂæ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤Ï¡Ö»¸¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤¤é¡×¤ÈÆÉ¤à¡£¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀ¨¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÄÁ¤·¤¤Ì¾Á°¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¿Í¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¤¤¤º¤ìÁÀ¤¦¤Ï¼é¸î¿À¤ÎºÂ¡£¡Ö¡ÊÃæÆü¤Î¡Ë¾¾»³Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾µå¤Î¶¯¤¤Åê¼ê¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ý´¢¤ê¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¶¯ÂÇ¼Ô¤âÍÞ¤¨¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¡È¥¥é¡¼¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£