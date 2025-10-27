「東京六大学野球、法大５−０東大」（２７日、神宮球場）

２０１７年秋以来の勝ち点を狙った東大だったが、相手エース・野崎慎裕投手（４年・県岐阜商）に完封に抑え込まれた。

先発した下手投げエース・渡辺向輝投手（４年・海城）は５回５安打１失点、無四球。父の元ロッテ・俊介氏（４９）もスタンドから見守る中、きっちりとゲームメークし「最後くらいは、みんなで楽しんで終わりたいなと思った。今の自分ができるベストは出せたのかなと思っています」と振り返った。

２３日のドラフト会議で指名漏れとなり、卒業後は一般就職することを明言している。改めて「いったん、野球からは離れようと思っています。それでもやっぱり野球と関わりたいと、いつかなると思うので、その時は戻ってこようと思っています」と考えを説明。悲願の勝ち点を狙う大学野球の最終戦へ「神宮球場で最後の試合になるというのは、さみしさもあるんですけど、自分が投げなかったとしても、どんな形でも明日は勝てれば良い。与えられた役割は何でもやろうと思っています」と決意を語った。