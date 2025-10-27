人生を変える勝利 推薦出場の23歳がプロデビュー戦V「本当に驚いている」
＜バンク・オブ・ユタ選手権 最終日◇26日◇ブラックデザート・リゾートGC（ユタ州）◇7421ヤード・パー71＞23歳のマイケル・ブレナン（米国）が、プロ初出場となった「バンク・オブ・ユタ選手権」で圧巻のプレーを見せた。
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
最終日に「66」をマークし、2位に4打差をつけてツアー初優勝。来季から戦う予定だった下部ツアー（コーン・フェリーツアー）を飛び越え、PGAツアーメンバーへの昇格を果たした。バージニア州出身のブレナンは名門ウェイクフォレスト大で活躍した。大学生を対象としたPGAツアー・ユニバーシティで12位に入り、2024年にプロ転向。以降は3部のPGAツアー・アメリカズを主戦場にしており、PGAツアーへの出場は今大会が初めてだった。スポンサー推薦からの優勝は、2024年1月「ザ・アメリカンエキスプレス」でニック・ダンラップ（米国）が記録して以来。出場3試合以内（アマチュア時含む）での勝利は、1970年以降で史上7人目の快挙となった。「勝てたことは本当に驚いている。今週出場させてくれたトーナメントディレクター、推薦出場担当の方々に心から感謝している。すばらしい結果になったし、これからの戦いにとてもエキサイトしている」と、ブレナンは興奮気味に語った。この勝利の恩恵は大きい。PGAツアーの2年間シード権に加え、来季の「全米プロ」「ザ・プレーヤーズ選手権」、4月のシグネチャーイベント「RBCヘリテージ」の出場権も獲得した。 この勝利で世界ランキングは111位から50位内にジャンプアップする見込み。12月末まで50位内をキープできれば、来季の「マスターズ」出場権も獲得できる。ブレナンは、PGAツアーが描く“新世代スター誕生のロードマップ”を、まさに理想的な形で歩み始めた。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンク・オブ・ユタ選手権 最終成績
栄光への道 PGAツアー・ユニバーシティーとは
チーム日本は世界4位！ 国別対抗戦 リーダーボード
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？
〔写真〕海外ブランドの偽物クラブがまん延中！ 激似なピン『G440 MAX ドライバー』の違いは色にあり?
最終日に「66」をマークし、2位に4打差をつけてツアー初優勝。来季から戦う予定だった下部ツアー（コーン・フェリーツアー）を飛び越え、PGAツアーメンバーへの昇格を果たした。バージニア州出身のブレナンは名門ウェイクフォレスト大で活躍した。大学生を対象としたPGAツアー・ユニバーシティで12位に入り、2024年にプロ転向。以降は3部のPGAツアー・アメリカズを主戦場にしており、PGAツアーへの出場は今大会が初めてだった。スポンサー推薦からの優勝は、2024年1月「ザ・アメリカンエキスプレス」でニック・ダンラップ（米国）が記録して以来。出場3試合以内（アマチュア時含む）での勝利は、1970年以降で史上7人目の快挙となった。「勝てたことは本当に驚いている。今週出場させてくれたトーナメントディレクター、推薦出場担当の方々に心から感謝している。すばらしい結果になったし、これからの戦いにとてもエキサイトしている」と、ブレナンは興奮気味に語った。この勝利の恩恵は大きい。PGAツアーの2年間シード権に加え、来季の「全米プロ」「ザ・プレーヤーズ選手権」、4月のシグネチャーイベント「RBCヘリテージ」の出場権も獲得した。 この勝利で世界ランキングは111位から50位内にジャンプアップする見込み。12月末まで50位内をキープできれば、来季の「マスターズ」出場権も獲得できる。ブレナンは、PGAツアーが描く“新世代スター誕生のロードマップ”を、まさに理想的な形で歩み始めた。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンク・オブ・ユタ選手権 最終成績
栄光への道 PGAツアー・ユニバーシティーとは
チーム日本は世界4位！ 国別対抗戦 リーダーボード
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
女子プロ愛用の『アイアンシャフト』を一斉調査！ 西郷、山下、古江、竹田、河本、佐久間らが選んだモデルの特長は？