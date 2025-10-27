畑岡奈紗がエースキャディと初めてのラウンド ファンなら気になるゴルフの腕前はいかに？
畑岡奈紗が自身のインスタグラムを更新。7年間も共に戦ってきたエースキャディのグレッグ・ジョンストンと初めてのラウンド。プレーヤーとして一緒にゴルフを楽しんだことを英語と日本語で投稿した。
【動画】アイランドグリーンにワンオン！ エースキャディのナイスショット【本人のInstagramより】
「キャディのグレッグと初めて一緒にラウンドしました とても楽しかったです」と素直に感想を記した畑岡。特に「14番ホールのアイランドグリーンにワンオンして喜ぶグレッグ笑」と意外な一面を発見して嬉しそうだった。投稿でも、この日はプレーヤー同士として仲よく写った2ショットや、母親の博美さんも顔を覗かせた4人の写真に続いて、ジョンストンが距離のあるブルーティから見事にワンオンを決めたティショットを動画で公開。嬉しそうな笑顔を浮かべていた。そして最後に「初セゴビアゴルフクラブ！ 難しくてとても良い練習になりました ありがとうございました！」とゴルフコースに感謝の言葉を綴っていた。この投稿には、ネリー・コルダ（米国）が「Love this !」（これ大好き）とコメント。ファンからも「今年も試合のこりわすか 奈紗ちゃんの活躍に大期待です」「優しそうなキャディさんですね」「これからもグレッグさんと頑張ってください！」と熱い声援が送られていた。今季の畑岡は米国女子ツアー20試合に参戦し、18試合で予選を通過。「BMW女子選手権」では単独2位に入るなど、トップ10には6回入っている。特に直近の5試合ではトップ10に4回と絶好調。2022年以来となる米ツアー7勝目に向けて、次戦はマレーシアで開催される「メイバンク選手権」に参戦する。
