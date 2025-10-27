小祝さくらと竹田麗央が数カ月ぶりの再会 話したいことがありすぎて「時間が足りない…」
小祝さくらのスタッフが公式インスタグラムを更新。「少し前に少しだけ会えたおふたり」と記すと、仲良しの竹田麗央との2ショットを投稿した。
【ランキング】小祝さくらもランクイン！ お嫁さんになってほしい女子プロ 1位〜10位まとめ
数ヶ月ぶりに会えた2人。「話すことが沢山ありすぎて時間が足りない…」「去年は毎週食事へ行っていたのに今はなかなか会えないから懐かしさを感じました」とスタッフも久しぶりの再会を喜んでいた。カメラに向かって小祝は指ハート、竹田はピース。2人の優しい笑顔からは、楽しい時間を過ごしている様子が伝わってきた。2枚目の写真は「今年優勝も初の棄権も共にした新岡キャディ」との2ショット。新岡隆三郎キャディとは、国内女子ツアーの新規大会「明治安田レディス」にもタッグを組んで参戦。クマの目撃情報によって3日間競技に短縮されたが、初代チャンピオンに名を刻んだ。「いつも手を心配してくれて優しいキャディさん 話は相変わらず面白かったです」と人柄を紹介すると、この日の食事会を「リアル座談会」と称していた。投稿を見たファンは「お元気そうでなによりです」「楽しそうなサクちゃんの笑顔が久々見れて嬉しい」「りおちゃんとのコンビも見られて嬉しい」「カンバック待ってます」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
