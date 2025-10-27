¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¥¢¥¤¥É¥ëà¥Á¥é¤ß¤»á¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ÎÄ¹¤µÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
°Ø»Ò¤Î¾å¤ËÀµºÂ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä
¡¡½é¤Î³¤³°»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢àÃ»¤¹¤®¤ëáÂçÃÀ¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¤¬Ã»¤¹¤®¤ë...¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢X¤Ë¼Ì¿¿½¸¤Î²á·ã¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖGigiL¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°Ë¿¥²ê°á¡£
¡¡¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ°Ø»Ò¤ËÀµºÂ¤¹¤ë°Ë¿¥¤ò¸å¤í¤«¤éÂª¤¨¤¿1Ëç¤Ï¡¢¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÄ¹¤µ¤Î¤¿¤áÂçÃÀ¤Êà¥Á¥é¸«¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄ¹¤µÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿å¶Ì¥ï¥ó¥Ô»÷¹ç¤¦¤Ê¤¡¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅö³Ú¤·¤ß¼Ì¿¿½¸¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ë¿¥¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ö²ê¿§-¤á¤¤¤í-¡×(KADOKAWA)¤ÎÈ¯Çä¤ò11·î27Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
