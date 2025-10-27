俳優で気象予報士の石原良純（63）が27日、テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。高い支持率の高市早苗首相の今後の課題について語った。

高市首相の内閣支持率について、10月25、26日に行ったANN世論調査では「支持する」が58・7％で、「支持しない」は21・8％と、石破内閣最後となった9月の調査から24・4ポイントの上昇となった。高市首相は27日早朝に外交デビューとなったマレーシアから帰国。MC羽鳥慎一から「高市内閣、期待は高いということですね」と振られた石原は「でも、外交というのは華やかだし、トランプさんとは安倍さん継承という思いがトランプさん側にあるかもしれないからいいんじゃないかもしれない」と話した。

今後の課題としては「ただ、やっぱりこれからですよね。先週、議員定数と歳費の話はしたけど、結局、それはどっちが正しい、正しくないの話じゃなくて、定数削減ということを打って出て、これをやらなかったら誰も信用しないよね。これが本当にできるのか、それが第一関門。外交はトランプさんとの首脳会談は成功してもらわないと困るし、すぐその後、それを乗り越えたら次、次、ってなかなか大変なんじゃないですか、少数与党は」と早い段階での次に打つ手について言及した。