早寝早起き・散歩で春のブルーな気持ちに寄り添うセルフケア【その、しんどさは「季節ブルー」】

【春のセルフケア】早寝早起きで陽の気に乗る

春は、冬の「陰」のエネルギーが減り、「陽」のエネルギーが上昇する季節です。陰陽思想では、太陽がのぼる昼は陽、日が沈む夜は陰のエネルギーが優勢になると考えるため、春は日が長くなるにつれて陽のエネルギーが満ちてきます。

陽のエネルギーと同調して生活することは、私たちの心と体の活力を高め、春ブルーの症状を和らげるために非常に重要です。

そのためには、早寝早起きを心がけましょう。朝、日がのぼると同時に目覚め、朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、睡眠と覚醒の自然なリズムが整います。

これにより、精神安定に関わる「セロトニン」の分泌が促進され、気分の落ち込みや不安感が軽減される効果が期待できるのです。

【春のセルフケア】五感を働かせて自然と触れ合う

冬の眠りから目覚め、新たな生命が芽吹き、活気に満ちる春こそ、自然との触れ合いは心と体のバランスを整えるのに非常に効果的です。

春の陽気は、私たちの「気」のめぐりを活発にし、気分を前向きにする力を持っています。それゆえに、日中の自然光を浴びることで、精神安定に関わる神経伝達物質である「セロトニン」の分泌が促進され、気分の落ち込みや不安感の軽減につながるのです。

天気の良い日には、積極的に屋外に出て、公園を散歩したり、森林浴を楽しんだり、自然の中で五感をフル活用して過ごす時間を設けましょう。特に早朝、新鮮な空気を吸いながら散歩することは、春の爽やかなエネルギーを吸収し、心と体をリフレッシュさせるのに最適です。

土や植物に触れるガーデニングなども、心を落ち着かせ、五感を刺激する良い機会。鳥のさえずりを聞き、花の香りを感じ、新緑を眺めることは、五行思想の「木」のエネルギーを活性化させ、春の「肝」の働きをサポートすることにもつながります。

自然の中に身を置くことで、交感神経の過活動がおさえられ、副交感神経が優位になり、心と体の緊張が和らぎ、ストレスが軽減されることが科学的にも示されています。体本来の自己回復力が高まり、春の変動しやすい時期でも心と体のバランスを保ちやすくなります。春ブルーの予防と緩和につながり、より健すこやかな毎日を送ることができるでしょう。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄