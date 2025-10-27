蒸し暑い夜に出現した、魅惑の給水ポイント？【夜のクリームソーダ】
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。
■金曜日のクリームソーダ
■クリームソーダ
材料（1人分）
かき氷シロップ（メロン）…大さじ2
サイダー…100ml
氷…適量
バニラアイスクリーム…適量
さくらんぼ（缶詰）…1粒
作り方
1. グラスにサイダーを入れてかき氷シロップを注ぎ、水量が8分目になるよう氷を入れる。
2. アイスディッシャーまたは大さじでアイスクリームを盛り、さくらんぼを飾る。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』