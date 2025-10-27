クリームソーダ


今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【火曜日のおかかチーズおにぎり】／疲れた人に夜食を届ける出前店2（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。

キャラクター相関図


■金曜日のクリームソーダ

暑いっ…


■クリームソーダ

材料（1人分）

かき氷シロップ（メロン）…大さじ2

サイダー…100ml

氷…適量

バニラアイスクリーム…適量

さくらんぼ（缶詰）…1粒

作り方

1. グラスにサイダーを入れてかき氷シロップを注ぎ、水量が8分目になるよう氷を入れる。

2. アイスディッシャーまたは大さじでアイスクリームを盛り、さくらんぼを飾る。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』