ハイヒール・モモコが２７日、大阪市内で府が企画した「大阪フーディーズマラソン」メディア発表会に出席した。

大阪府内の食や注目スポットを組み合わせたコースを紹介する同イベント。モモコは自身が生まれ育った阿倍野、天王寺近辺を紹介した。「（天王寺公園の）てんしばはただで入れるし、植木が可愛くて見るだけで楽しい。あべのハルカスは一番上まで行ったらお金かかるから、お金がかからない一番上までいって景色を楽しんで」と、節約術満載のプランを披露。さらに「近鉄百貨店ってすごいんです。１２、１３、１４階が全部レストラン。４４店舗あって２５９８席あるんです」と、地元愛を爆発させていた。

プランの締めは夫が経営するちゃんこ屋「萩屋 本場所」を推薦。４２年前から通っている常連だが、「１８年前に大将が（店を）閉めるって言いはって。当時飲食をやっていた（島田）紳助さんとたむけんに、『継いでー』って言ったけど『ちゃんこは冬しか儲からへんからいやや』って断れて。どうしようと思っていたら旦那がやってくれることになったんです」と明かした。結果的に職権乱用となり、「自分のとこやったら宣伝もしにくいんですけど、ホンマにおいしい」と、苦笑しつつも味に太鼓判を押していた。