【舌切雀なねこ】大きなつづらと小さなつづら。出てきたものはどちらも虫やトカゲで
【おむすびころりんなねこ】おむすびが転がった先、穴の中からかわいい声がして？／よっ！ねこむかしばなし（1）
ねこがいればみーんな幸せ！
誰もが知る有名な物語にねこを融合させるのは、「ねことわざ」でおなじみの漫画家・イラストレーターのぱんだにあさん。
古今東西様々の昔話や童話など、みんな知ってる物語たちにかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで、物語は新たな展開に！
元となったお話の解説もあるので、神話や名作についても改めておさらいできる！ ねこあるあるが満載の、WEBアニメ化もされる童話×癒やし系ねこまんがをお送りします。
※本記事はぱんだにあ著の書籍『よっ！ねこむかしばなし』から一部抜粋・編集しました。
■◆舌切雀なねこ
■◆元となったむかしばなし
舌切雀
むかし、あるところに雀を飼っているおじいさんとおばあさんがいました。ある日、雀は障子張りのノリを食べてしまい、怒ったおばあさんに舌を切られ、追い出されてしまいます。おじいさんが探しに行くと、仲間と一緒に雀が暮らすお宿を見つけました。
おじいさんは雀にもてなされ、お土産に小さなつづらをもらいました。家に帰ってつづらを開けると、中から宝物が出てきます。大きい方のつづらならもっと入っているに違いないと考えたおばあさんはそのお宿に向かい、大きなつづらをもらって帰りました。
家に帰る途中で待ちきれなくなったおばあさんがつづらを開けると、中から蛇やおばけが出てきます。おばあさんは逃げるようにして帰っていったのでした。
著＝ぱんだにあ／『よっ！ねこむかしばなし』