Ankerのノイキャン極めしイヤホン｢Liberty 4 Pro｣、実質の過去最安だ #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、シリーズ最高レベルのウルトラノイズキャンセリングを搭載したワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro」や「Soundcore Liberty 5」など、Anker（アンカー）のイヤホンがお得に登場しています。
強力ノイズキャンセリングを搭載した、Ankerの「Soundcore Liberty 4 Pro」がポイント31％に！
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
19,990円
（ポイント31％）
Amazonで見るPR
心拍数測定まで可能な多機能設計のワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」が28％オフ！
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
10,740円
（28％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】クラウドホワイト
10,740円
（28％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】スカイブルー
10,740円
（28％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ワインレッド
10,740円
（28％オフ）
Amazonで見るPR
高音質コーデックLDACとDolby︎ Audioに対応した、「Soundcore Liberty 5」がポイント11％！
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
14,990円
（ポイント11％）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】パールホワイト
14,990円
（ポイント11％）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ディープブルー
14,990円
（ポイント11％）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】シャンパンゴールド
14,990円
（ポイント11％）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】アプリコットピンク
14,990円
（ポイント11％）
Amazonで見るPR
「Soundcore C40i」が23％オフなど、Ankerのオープンイヤー型ワイヤレスイヤホンが軒並みお買い得！
Anker Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大30時間再生 / マルチポイント接続】クリアブラック
4,990円
（17％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore C40i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ/ IPX4防水規格/ 最大21時間再生 / マルチポイント接続】メタリックグレー
9,990円
（23％オフ）
Amazonで見るPR
Anker Soundcore AeroClip（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/イヤーカフ / IP55 防塵・防水規格 / 最大32時間再生 / マルチポイント接続】ホワイト&ゴールド
17,990円
（ポイント21％）
Amazonで見るPR
＞＞Anker Soundcoreのアイテム一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年10月27日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE