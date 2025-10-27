キャンペーン：サンディスク「Extreme PRO SDXC」などがAmazon スマイルSALEで値下げ
10月27日（木）からスタートした「Amazon スマイルSALE」で、サンディスク製品がセールになっている。UHS-II対応のSDメモリーカードをはじめ、主力製品が対象になっている。
CFexpress、SDメモリーカードなどおなじみの製品がが割引中。ポータブルSSDのExtreme PRO V2も対象だが4TBは現在欠品のようで、2TBまでなら選択できる。
セール名
Amazon スマイルSALE
セール期間
2025年10月27日（月）～11月4日（火）
Extreme PRO CFexpress Type B 512GB
35,152円→29,879円（15%OFF）
Extreme PRO SDXC UHS-II V90
25,050円→22,545円（10%OFF）
Extreme microSD UHS-I V30
17,978円→15,671円（13%OFF）
Extreme PROポータブルSSD V2 2TB
47,556円→42,778円（10%OFF）
Desk Drive 8TB
113,600円→107,222（6%OFF）