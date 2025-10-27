Extreme PRO SDXC UHS-II V90

10月27日（木）からスタートした「Amazon スマイルSALE」で、サンディスク製品がセールになっている。UHS-II対応のSDメモリーカードをはじめ、主力製品が対象になっている。

CFexpress、SDメモリーカードなどおなじみの製品がが割引中。ポータブルSSDのExtreme PRO V2も対象だが4TBは現在欠品のようで、2TBまでなら選択できる。

セール名

Amazon スマイルSALE

セール期間

2025年10月27日（月）～11月4日（火）

Extreme PRO CFexpress Type B 512GB

35,152円→29,879円（15%OFF）

Extreme PRO SDXC UHS-II V90

25,050円→22,545円（10%OFF）

Extreme microSD UHS-I V30

17,978円→15,671円（13%OFF）

Extreme PROポータブルSSD V2 2TB

47,556円→42,778円（10%OFF）

Desk Drive 8TB

113,600円→107,222（6%OFF）