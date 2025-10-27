上白石萌音×いきものがかり吉岡聖恵が“童謡”について熱くトーク。ハラミちゃんを交えてのコラボパフォーマンスも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

いきものがかりの吉岡聖恵が“童謡”を愛するアーティストたちとその魅力を語り合い、歌う、NHK Eテレの特集番組『にじうた』の第2弾が、11月4日に放送決定。スタジオゲストには、俳優・歌手の上白石萌音を迎える。

■“童謡の魅力”から、“歌うこと” “演じること”に対する想いまでをトーク

2024年10月にも放送され、今回で第2弾の放送となる『にじうた』。吉岡聖恵と上白石萌音は、それぞれが感じる“童謡の魅力”から“歌うこと” “演じること”に対する想いまでトークを展開。作品の作り手として、他では聞くことのできない貴重なエピソードも交えつつ、MCのヒャダインと一緒にとことん語り合う。

芥川賞作家・又吉直樹（ピース）もVTRで解説。お笑い芸人としても小説家としても活躍する“言葉のスペシャリスト”ならではの深い考察は必見だ。

さらに、ハラミちゃんがスタジオに登場。ポップスからクラシックまで、表現豊かなアレンジと演奏で多くの人を魅了する鍵盤のプロフェッショナルから見た“童謡の奥深さ”を語る。

「めだかの学校」「ぞうさん」「ふしぎなポケット」など、ずっと昔から知っていたはずの歌も、あらたな視点で掘り下げると驚きの発見がいっぱい。

もちろん、童謡の魅力は歌唱でも。吉岡聖恵の圧巻の歌声、上白石萌音との美しいハーモニー。そして、名曲「おぼろ月夜」をハラミちゃんがアレンジ。3人の初コラボレーションが実現する。童謡の魅力が詰まった30分。世代を超えて楽しめる番組を、ぜひチェックしよう。

また、今回の放送に合わせて、第1弾も11月2日24時45分より再放送される。

■吉岡聖恵 コメント

■上白石萌音 コメント

■ハラミちゃん コメント

■ヒャダイン コメント

■番組情報

NHK Eテレ『にじうた』

11/02（日）24:45～25:15 ※第1弾の再放送

NHK Eテレ『にじうた』第2弾

11/04（火）19:30～20:00

出演：吉岡聖恵（いきものがかり）

ゲスト：上白石萌音

MC：ヒャダイン（虹のキャラクター“ニージー”の声）

解説・演奏：ハラミちゃん

VTR解説：又吉直樹（ピース）

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・1週間見逃し配信予定

※放送1週間後からNHKオンデマンド（NOD）にて1年間配信

■関連リンク

『にじうた』番組サイト

https://www.web.nhk/tv/pl/series-tep-K23696GXRJ