小野測器、1-9月期(3Q累計)経常が赤字縮小で着地・7-9月期も赤字縮小

小野測器 <6858> [東証Ｓ] が10月27日後場(13:45)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常損益は1.7億円の赤字(前年同期は6.6億円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.7％減の8.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常損益は1.3億円の赤字(前年同期は2億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-9.5％→-5.7％に大幅改善した。



株探ニュース

