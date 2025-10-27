14時の日経平均は1073円高の5万373円、ＳＢＧが285.86円押し上げ 14時の日経平均は1073円高の5万373円、ＳＢＧが285.86円押し上げ

27日14時現在の日経平均株価は前週末比1073.92円（2.18％）高の5万373.57円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1378、値下がりは197、変わらずは36と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を285.86円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が254.55円、ファストリ <9983>が99.40円、フジクラ <5803>が41.58円、東エレク <8035>が39.39円と続く。



マイナス寄与度は24.07円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、中外薬 <4519>が10.3円、良品計画 <7453>が3.57円、安川電 <6506>が2.42円、リクルート <6098>が1.11円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、精密機器、証券・商品、情報・通信、卸売、電気機器と続いている。



※14時0分10秒時点



株探ニュース

