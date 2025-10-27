長嶋一茂、ロケ中に発見したシャッターを前に“落書き事件”を回顧「似てるんだよね…」 かまいたちのイジリに本音
タレントの長嶋一茂（59）が26日放送の日本テレビ系『一茂×かまいたち ゲンバ』（毎週日曜 前10：25）に出演。過去に被害に遭った自宅の“落書き事件”について語った。
【写真】長嶋茂雄さんと娘・長島三奈がテレビ初共演の2ショット
この日番組では、東京進出する人気飲食店などを訪れる企画を放送。東京・中野にある店舗近くのビルからロケがスタートすると、かまいたち濱家隆一が「こんなに書きやすいシャッターの前はやめといた方が…」とポツリ。一茂の過去の”落書き事件”に触れた。
濱家の発言に山内健司が便乗し、シャッターに落書きするジェスチャーを行うと、一茂は「お前たち2人で…いつまでやるんだよ…」と呆れた様子。しかし「でもね…。（当時のシャッターと）似てるんだよね…」と振り返り、かまいたちの2人を笑わせた。
