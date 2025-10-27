歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。

双子の育児について綴りました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「ジェラピケドラえもん〜!! 双子で着るとかわいすぎだ〜」「双子ファッションショー」 ＳＮＳに綴る





中川翔子さんは「ジェラピケドラえもん〜!! 双子で着るとかわいすぎだ〜」と、綴ると画像をアップ。



続けて「いましか着られないちいさいかわいい服いっぱい」「プレゼント いただきました ありがとうございます」と、記しました。







そして「双子ファッションショー 水通ししてからちょっとずつ楽しもうねかわいい！」と、綴りました。







中川翔子さんは「母は久しぶりにメイクをしました やっぱりコスメ買うってアガる！！」と、投稿。



続けて「ファイナルファンタジーのアイシャドウとリップ買っちゃった！自分にもご褒美しちゃえ！」「クリスタルみたいでかっこいい ブルーに透けてる」「ギラギララメかわいいから これ使っていつか歌いたいな〜！」と、綴りました。







更に、中川翔子さんは「ラプンツェルの母子手帳ケースもいただいたよ」「かわいい❤」と、母子手帳の画像をアップ。



続けて「ラプンツェルは原作だとなんと双子の赤ちゃんを産んだとか ひぇー！すごく友達になりたい！」と、その思いを綴っています。













【担当：芸能情報ステーション】