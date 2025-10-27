TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。
双子の育児について綴りました。
 

中川翔子さんは「ジェラピケドラえもん〜!!　双子で着るとかわいすぎだ〜」と、綴ると画像をアップ。

続けて「いましか着られないちいさいかわいい服いっぱい」「プレゼント　いただきました　ありがとうございます」と、記しました。
 



そして「双子ファッションショー　水通ししてからちょっとずつ楽しもうねかわいい！」と、綴りました。
 



中川翔子さんは「母は久しぶりにメイクをしました　やっぱりコスメ買うってアガる！！」と、投稿。

続けて「ファイナルファンタジーのアイシャドウとリップ買っちゃった！自分にもご褒美しちゃえ！」「クリスタルみたいでかっこいい　ブルーに透けてる」「ギラギララメかわいいから　これ使っていつか歌いたいな〜！」と、綴りました。
 



更に、中川翔子さんは「ラプンツェルの母子手帳ケースもいただいたよ」「かわいい❤」と、母子手帳の画像をアップ。

続けて「ラプンツェルは原作だとなんと双子の赤ちゃんを産んだとか　ひぇー！すごく友達になりたい！」と、その思いを綴っています。
 



 



