兵庫県宝塚市ゆかりの漫画家、手塚治虫の代表作「火の鳥」をイメージしたコーヒーを飲み比べできるイベント「ジャパンコーヒーフェスティバル２０２５ｉｎ宝塚」が１０月３１日〜１１月３日、宝塚市武庫川町の市立文化芸術センターなどで開かれる。

「火の鳥」のモニュメント近くで、香りと味を楽しむ。

イベントは各地で開催されており、出店するコーヒー店が、設定されたテーマに合わせて焙煎（ばいせん）やブレンドをして仕上げる。宝塚での開催は４回目。毎回、手塚作品をテーマにするのが特徴で、今回は「火の鳥」を選んだ。市内のほか、大阪、鳥取、滋賀、タイなどの約３０店舗が日替わりで、こだわりの一杯を提供する。

会場近くの市立手塚治虫記念館前には、「火の鳥」像（高さ４・４メートル）が立っており、実行委員会の奥村遥さんは「生命の尊厳をうたっている超大作を、各参加店がどのように表現するか、楽しんでください」とＰＲしている。

開催は午前１０時〜午後７時（初日は正午から、最終日は午後５時まで）。当日券は、コーヒーチケット３枚とパンフレットが付いて２０００円（前売り１８００円）。詳細は実行委のサイトで。