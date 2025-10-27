韓国メディアが、キム・ヘソン内野手（26）の現状にいら立ちを見せている。

「打率.093の長距離砲センターを外すわけにもいかず...」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースは2025年10月26日、敵地ロジャース・センターでワールドシリーズ（WS）第2戦を行い、ブルージェイズに5−1で快勝した。

ドジャース先発・山本由伸投手（27）が、9回完投勝利。打者32人に対し、105球4安打8奪三振1失点（自責1）の快投で、15日のリーグ優勝決定シリーズのミルウォーキー・ブリュワーズ戦に続き、2試合連続の完投勝利を飾った。

「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手（31）は4打数1安打だった。

初戦を落としたチームは、これで1勝1敗のタイとした。

ポストシーズンでは、大谷、山本、佐々木朗希投手（23）ら日本勢の活躍が目立っている。野球人気の高い韓国では連日のようにポストシーズンの結果が報じられているが、韓国出身のキムが、出場機会に恵まれないことから、いら立ちを見せているメディアもある。

キムは、ポストシーズン全シリーズでロースター（出場選手登録枠）入りを果たし、WSでもロースター入りした。一方で、試合に出場したのはフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第4戦のみ。延長11回に代走として起用され、打席に立つ機会はなかった。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は、「野手13人にキム・ヘソンを入れた理由が確かにあるはずだが、だからといって打率.093の長距離砲センターを外すわけにもいかず...デビュー打席はいつ頃になるのか」とのタイトルで記事を展開した。

「パヘスは1度も先発ラインナップから外れたことがない」

タイトル中にある長距離砲とは、アンディ・パヘス外野手（24）を指している。パヘスは、ポストシーズン打撃不調で、打率は1割を切っている。一方で、レギュラーシーズンでは27本塁打を放っており、1発に期待を持てるスラッガーでもある。

記事では「パヘスはポストシーズンで極度の不振だが、1度も先発ラインナップから外れたことがない。レギュラーシーズンで打率.272、27本塁打を放った強打者を外して、センターにキム・ヘソンを起用することはできない。どうしても外したいなら、（トミー）エドマンをセンターに起用し、（ミゲル）ロハスをセカンドに入れればよい」と解説した。

韓国メディア「マニアタイムズ」（ウェブ版）は、WSでの大谷、山本の活躍に触れ、次のように現状を報じた。

「今回のワールドシリーズは『チーム競技』というより、日本出身の2人のスーパースターの舞台のように感じられる。大谷の打撃と投球、山本の完投は、チームの勝利を牽引するだけでなく、ファンに歴史的な記録と感嘆をもたらしている。韓国人選手キム・ヘソンは、ただの『見物人』だ。今、ワールドシリーズは数字やチーム名よりも、2人の日本人スターの活躍がすべてを物語っている」

WC第3戦は、トロントからロサンゼルスに舞台を移して28日（日本時間）に行われる。キムは、いつ打席に立つことができるのか。韓国メディアが熱い視線を送っている。