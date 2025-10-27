スシローが、ひと足早くスシローでかにを楽しめる「かに初め」を開催！

とろける甘さの「生本ずわい蟹」や、人気YouTuberきまぐれクック監修「カンジャンケジャン」が復活登場します☆

スシロー「かに初め」

販売開始日：2025年10月29日（水）

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施していません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます

大阪市阿倍野区の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生して以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた、回転すし「スシロー」

2025年10月29日より、ひと足早くスシローでかにを楽しめる「かに初め」が開催されます。

期間中、とろける甘さの「生本ずわい蟹」が税込160円〜登場するほか、人気YouTuberきまぐれクック監修「カンジャンケジャン」が待望の再販決定！

ほかにも「紅ずわい蟹重ね」や「かに身の天ぷらにぎり」、サイドメニューとして「本ずわい蟹の茶碗蒸し」や「かにクリーミーコロッケ」「かに白湯ラーメン」が用意される、”かに尽くし”のフェアです。

生本ずわい蟹

価格：160円(税込)〜

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月9日（日）

販売予定総数：201万食 ※販売予定総数が完売次第終了

「かに初め」一番の目玉となる「生本ずわい蟹」

生ならではのとろっとした食感と甘みが特長のお寿司です。

きまぐれクック監修 カンジャンケジャン

価格：400円(税込)〜

発売日：2025年10月29日（水）〜

販売予定総数：42万食 ※販売予定総数が完売次第終了

2025年1月に販売をして大好評だった、チャンネル登録者数1400万人越えの人気YouTuberきまぐれクック監修の「カンジャンケジャン」も登場。

動画で紹介されたものを再現しており、かにみそと生姜を混ぜた、きまぐれクック監修の醤油ベースのオリジナルカンジャンだれでずわい蟹を漬けに仕立ています。

卵黄醤油、胡麻、大根おろしとねぎをトッピングした、蟹の甘みと旨みを最大限に引き立てた創作すしです。

※本ずわい蟹を使用し、カンジャンケジャンを再現したメニューです

※かにみそは、複数種類の蟹を使用する場合があります

きまぐれクックについて

きまぐれクック：https://www.youtube.com/@kimagurecook

華麗な包丁捌きで様々な魚を捌く『魚捌き系YouTuber』として人気を博している「きまぐれクック」

YouTubeの登録者数は2025年7月に1,400万人を突破しています。

普段はなかなか見る事ができない巨大魚や珍しい魚を捌き海外からも注目され、老若男女から高い支持を得ています。

紅ずわい蟹重ね

価格：360円(税込)〜

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月9日（日）

販売予定総数：26万食 ※販売予定総数が完売次第終了

紅ずわい蟹を積み上げてかにみそをトッピングした「紅ずわい蟹重ね」

紅ずわい蟹とかにみその旨味を存分に堪能できる一皿です。

※かにみそは、複数種類の蟹を使用する場合があります

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

かに身の天ぷらにぎり

価格：250円(税込)〜

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月30日（日）

販売予定総数：38万食 ※販売予定総数が完売次第終了

揚げたてサクサクでかにの旨みが染み出す「かに身の天ぷらにぎり」

衣の食感のかにの味わいが相性抜群な期間限定メニューです。

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

本ずわい蟹の茶碗蒸し

価格：310円(税込)〜

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月30日（日）

販売予定総数：292万食 ※販売予定総数が完売次第終了

店内で蒸している”茶碗蒸し”に「本ずわい蟹の茶碗蒸し」が登場。

店内で一つずつ蒸すことでかにの旨みを閉じ込めたサイドメニューです。

※茶碗蒸しの具材は変更になる場合があります

かにクリーミーコロッケ

価格：220円(税込)〜

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月30日（日）

販売予定総数：165万食 ※但し販売予定総数が完売次第終了

※スシロー池田店、谷上店、豊南店、桜塚店、姫路飾磨店では販売されません

とろっとした食感が特徴の「かにクリーミーコロッケ」

かに身を使用したアツアツのクリームソースがたまらない一皿です。

かに白湯ラーメン

価格：480円(税込)〜

販売期間：2025年10月29日（水）〜11月30日（日）

販売予定総数：83万食 ※販売予定総数が完売次第終了

かに身を贅沢に使用した「かに白湯ラーメン」

焼きと茹での両方のかにを使って濃厚な味わいのスープに仕立てた一杯です。

きまぐれクック監修 かつおキムチマヨ

価格：180円(税込)〜

発売日：2025年10月29日（水）〜

販売予定総数：42万食 ※販売予定総数が完売次第終了

漬けにしたかつおにキムチとマヨをトッピングした「かつおキムチマヨ」

かつおの切り身とキムチマヨの相性も抜群です。

きまぐれクック監修 穴たく巻

価格：180円(税込)〜

発売日：2025年10月29日（水）〜

販売予定総数：31万食 ※販売予定総数が完売次第終了

スシローこだわりの煮穴子にたくあん、胡麻を合わせた、「穴たく巻」も復活登場。

食感の良いたくあんとにアナゴが絶妙にマッチした限定メニューです。

人気を博した”きまぐれクック”監修メニューの復活販売や期間限定のフェアメニューがラインナップ。

全国のスシロー店舗にて2025年10月29日より開催される「かに初め」の紹介でした☆

※店舗によって価格が異なります

※写真はイメージです

