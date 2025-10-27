小原正子、子ども達と過ごした誕生日の様子を公開「50年間生きてきて今が一番幸せよ」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日に自身のアメブロを更新し、子どもたちと過ごした誕生日の夜の幸せな様子を報告した。

この日、小原は「昨夜は旦那さんは仕事なので4人で夜ご飯でした」と報告し、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木が不在だったことを説明。「兄弟 バスケスクールが控えているので あわただしい夜ご飯の日！」だったと明かし「ちゃちゃっと食べてケーキ食べよう！」とつづった。

続けて、長男・誠希千くんが作った水ようかんを次男・誠八くんが「ケーキより我れ先にとたべる」ほど気に入っている様子を紹介し「よほどこれが気に入ったらしい」とコメント。また、母親が用意してくれたというバースデーケーキのろうそくを長女・こうめちゃんが吹き消してくれたといい「母 幸せな誕生日の夜！！！」と喜びをつづった。

そして「50年間生きてきて今が一番幸せよ」と心境を吐露すると、誠希千くんから「それ、いっつも言ってるやん〜」とつっこまれたことを告白。これに対し「毎日更新されているんだから仕方ない！本音です」と述べ、子どもたちとの仲睦まじい写真を公開した。

さらに、こうめちゃんが幼稚園で描いてくれたという似顔絵も披露。小原は冗談で「40さいやで〜」と言い続けていたそうだが、絵には「50」と書かれていたといい「ちゃんと現実を把握していました笑」とお茶目につづり、ブログを締めくくった。