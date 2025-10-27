KDDIと沖縄セルラーは、au ＋1 collectionで、Hypershell製のコンシューマー向けパワードスーツ「Hypershell X Pro 外骨格」を発売した。価格は17万9800円。

コンシューマー向けとしては、世界初のアウトドア用外骨格パワードスーツという。17個のセンサーを搭載しており、装着者の動作や姿勢、意図をリアルタイムに検知してモーターが反応。歩行や階段の昇降時の足の動作に応じて、アシストする。アプリと連動し、ユーザーそれぞれの歩き方を学習し、最適化する機能を備える。

最大30kgの重さを軽減する。自然な動作を維持しながら脚部への負担を軽減する。散歩やトレーニングのほか、重い機材を持ち運ぶ写真撮影、ジャングル、砂漠、雪山歩行にも利用できるという。

本体の重さは2kg。装着者の体型に合わせて調整できる構造で、交換可能な5000mAhのバッテリーを搭載する。モーターは両足に搭載されており、トルクは最大32N・mで最大出力は800W。IP54の防水防塵性能を備えており、-20度の低温でも動作する。航続距離は17.5km。