¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶Ø¼ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºêËãÀ¤¡¢21ºÐÇ¯²¼ºÊ¤È·ëº§¼°¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡ÖºòÌë¤ÏÍ§Ã£¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤» ¤Þ¤¿¼÷»Ê²°¤Ç¥¹¥·¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¡¼¥×¤Î¾ÆÃñ¥Ü¥È¥ë¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¼ò¤òÆþ¤ì¤º¤ËÃº»À¿å¤Ë¥ì¥â¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ°û¤ó¤À¡×¤È¶Ø¼ò¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡ÖÍ§Ã£¤ÏÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿ ²æËý²æËý¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¶Ø¼ò¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤ÏÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤¬ºÇ¶á½èÊý¤µ¤ì¤¿¹øÄË¤ÎÌô¤¬Ì²¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç²æËý¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÌÞÏÀ·ò¹¯¤Î°Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¹¥Êª¤Î¼÷»Ê¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Æó¸®ÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ò°û¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ìÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤ª¤«¤ï¤ê¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¶Ø¼ò¤ÏÂÎÄ´¤¬°¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤´°Â¿´²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢¨ÀîºêËãÀ¤¤Î¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×