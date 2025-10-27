東京V、流通経済大柏FW大藤颯太の来季加入内定を発表「全ての方々に感謝」

東京ヴェルディは27日、流通経済大学付属柏高等学校のFW大藤颯太が2026年から加入することが内定したことを発表した。



2007年8月7日生まれで現在18歳の大藤は身長190センチメートルのFW。千葉県印旛郡出身で、成田SCから流通経済大柏に所属している。



来季加入が内定した大藤は東京Vのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。



「2026年より東京ヴェルディに加入することになりました、流通経済大学附属柏高校の大藤颯太です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを東京ヴェルディという伝統のあるクラブでスタートできることを大変うれしく思います。これまでお世話になった指導者の方々、チームメイト、そして自分を支えてくれた家族、関わってくださった全ての方々に感謝しています。これから、結果で恩返しができるよう謙虚に日々努力していきます。応援よろしくお願いします」