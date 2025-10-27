¥À¥¤¥½¡¼¥¹¥È¥¢¥½¥ó¥°¤Î¥«¥é¥ª¥±¤ËÈ¿¶Á¡¡±ÇÁü½Ð±é¤Î²Î¼ê¤¬È¿±þ¡ÖÅ¹Æâ¤ÇÌµ¸Â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¹¥È¥¢¥½¥ó¥°¡ÖHAPPY PRICE PARADISE -¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÎÊª¸ì-¡×¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¾§¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(º¸¤«¤é)Æþ»³¥¢¥»Ò¡¢ÂçÀîÍ¥±©¡¢²ÏÌîËüÎ¤Æà
¡ÖHAPPY PRICE PARADISE -¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÎÊª¸ì-¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥À¥¤¥½¡¼Å¹Æâ¤ÇBGM¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡£¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥À¥¤¥½¡¼Å¹Æâ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë±ÇÁü¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎJOYSOUND¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð±é¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë²Î¼ê¡¦²ÏÌîËüÎ¤Æà¤¬¡¢X(Twitter)¤Ç¤Î¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ë¥À¥¤¥½¡¼¤Î¶ÊÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¾×·â¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë²Î¼ê¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¡Ø¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ä¡©¡©¡©¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ë»Ç¤Ã¤¿¤é¡¢Å¹Æâ¤Ç¤¢¤Î¶Ê¤òÌµ¸Â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÍÙ¤Ã¤¿¤ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥×¥é¥¤¥à¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡À¥À¥¤¥½¡¼¡ª¡¿¡×¤È°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢10·î27Æü¸½ºß¤Ç1.5Ëü¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢10Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢857ËüÉ½¼¨¤È¤¤¤¦ÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¡ØA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡¢¥²¡¼¥à¡ØNieR Automata¡Ù¤Ê¤É¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦²ÏÌî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦27Æü20»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥½¡¼CMÎ¢ÏÃ¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JOYSOUND¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼Å¹ÊÞ¤ÈÆ¯¤¯Ãç´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¡¦Æþ»³¥¢¥»Ò¤Î¿·¶Ê¡Ö±é²Î ¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤×¤é¤¤¤¹¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡×¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÇØ·Ê¤Ë²Î¤¨¤ë¡ÖËÜ¿Í±ÇÁü¥«¥é¥ª¥±¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÅ¹°÷¤ËÊ±¤·¤¿Æþ»³¤ä¡¢JOYSOUND¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ª¥ó¥×¡¼¡×¤¬¡¢¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤³¤Ö¤·¤Þ¤ë¡×¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(º¸¤«¤é)Æþ»³¥¢¥»Ò¡¢ÂçÀîÍ¥±©¡¢²ÏÌîËüÎ¤Æà
¡ÖHAPPY PRICE PARADISE -¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÎÊª¸ì-¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥À¥¤¥½¡¼Å¹Æâ¤ÇBGM¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡£¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥À¥¤¥½¡¼Å¹Æâ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë±ÇÁü¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎJOYSOUND¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡Ø²ÆÌÜÍ§¿ÍÄ¢¡Ù¡ØA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡¢¥²¡¼¥à¡ØNieR Automata¡Ù¤Ê¤É¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤¦²ÏÌî¤Ï¡¢¤¤ç¤¦27Æü20»þ¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö¥À¥¤¥½¡¼CMÎ¢ÏÃ¤â¤·¤Þ¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JOYSOUND¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼Å¹ÊÞ¤ÈÆ¯¤¯Ãç´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¡¦Æþ»³¥¢¥»Ò¤Î¿·¶Ê¡Ö±é²Î ¤Ï¤Ã¤Ô¡¼¤×¤é¤¤¤¹¤Ñ¤é¤À¤¤¤¹¡×¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤òÇØ·Ê¤Ë²Î¤¨¤ë¡ÖËÜ¿Í±ÇÁü¥«¥é¥ª¥±¡×¤È¤·¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÅ¹°÷¤ËÊ±¤·¤¿Æþ»³¤ä¡¢JOYSOUND¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ª¥ó¥×¡¼¡×¤¬¡¢¥Æ¥¤¥Á¥¯¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤³¤Ö¤·¤Þ¤ë¡×¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£