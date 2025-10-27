東京の駐車場「月3万円」にショック！ 地元は「6000円」ですが“5倍”なんて高すぎませんか？ 東京と地方の“地価・家賃”も踏まえ検証

東京と地方の駐車場料金を比較

まずは「月極駐車場」の相場から見ていきましょう。2025年9月28日時点の駐車場検索サイト「CarParking」の情報によると、東京都品川区では平均で2万5700円前後、駅に近い立地では3万8500円といった募集例もあります。

同様に東京都の江戸川区では平均1万8600円、中野区では2万2400円と、区によって幅はあるものの2万円前後が一般的な水準です。

一方、岩手県では様子が大きく異なります。同じく2025年9月28日時点の駐車場検索サイト「月極駐車場どっとこむ」によると、盛岡市の平均相場はおよそ9300円、一関市は最低賃料6600円からあり、平均8000円程度、駅前でも7000円台から8000円台の募集が多く見られます。

単純比較すると「都内は地方の4～5倍」といった水準です。確かに、岩手に住んでいる人が東京の駐車場代を聞いたら「高すぎる！」と驚くのも無理はありません。



家賃相場も加えて検証してみる

駐車場代だけでなく、家賃の違いも確認してみましょう。2025年7月10日更新のSUUMOのデータによると、品川区の2LDKは24万8000円、中野区で22万4000円、江戸川区でも17万1000円が相場です。

対して盛岡市は10万2000円、一関市は7万8000円と、地方では半額以下で借りられるケースが多いのです。1DKの物件でも差は歴然で、品川区13万1000円、中野区12万円、江戸川区9万5000円に対して、盛岡市7万円、一関市6万2000円と2倍近い開きがあります。

こうして見ると「家賃は2～3倍」「駐車場は4～5倍」というのが実際の水準です。つまり、“駐車場代のほうが家賃以上に倍率が大きい”という構造が見えてきます。



「5倍は高すぎ？」を数字で検証

実際の比率を計算してみると、品川区の平均2万5700円に対し、一関市の最低賃料6600円でおよそ3.9倍。品川区にある五反田駅近くの物件3万8500円と、一ノ関駅南の8250円を比べても同じく約4.7倍となります。

つまり「常に5倍」というわけではないものの、立地や方式（機械式・平面）によっては“体感5倍”の差を感じても不思議ではありません。



なぜここまで差が開くのか

大きな要因は「地価」です。東京都品川区の住宅地は1平方メートルあたり100万円を超える地点も珍しくありませんが、盛岡市では5万円台と20倍近い差があります。土地の値段が高ければ、それを利用する駐車場代も必然的に高くなるのです。

加えて、東京都心部では土地が狭いため機械式駐車場が多く、設備費やメンテナンス費が賃料に上乗せされることも高額化の一因になっています。



都心と地方の賃料が家計に与える影響

仮に品川区で2LDKの物件を借り、月極駐車場を確保した場合、24万8000円＋2万6000円で合計27万4000円前後となります。

一方、一関市なら7万8000円＋7500円で8万5000円前後です。差額は月18万8000円で、年間だと200万円を超える差になります。車を持つかどうか、そもそも都市部で車が必要かどうかの判断に直結する金額といえるでしょう。



駐車場が高い都内で車を持ちたいなら

もちろん「どうしても車が必要」というケースもあるはずです。その場合は、平面より安い機械式駐車場を検討する、あるいは駅から少し離れた駐車場を探すことで1万円以上下がることもあります。

また車を所有せずレンタカーやカーシェアを利用すれば、駐車場代を支払う必要はありません。このような選択肢を取ることもありでしょう。



まとめ

東京と地方の駐車場料金を比較すると、家賃の差が2～3倍であるのに対し、駐車場代は4～5倍もの差があります。場合によっては「5倍ショック」と感じることもあるでしょう。

その背景には、地価や需要の高さ、機械式設備のコストなどがあり、単純に「ぼったくり」というわけではありません。車を持つかどうかを考える際は、駐車場代を含めた住居費全体の負担を冷静に計算することが重要です。

執筆者 : 宇野源一

