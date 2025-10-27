¡ÚMLB¡Û¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºËÜÎÝÂÇ²¦¥í¡¼¥ê¡¼¤ÎÎø¿Í¥·¥á¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¡ÖÃÛ¤¤¤¿Îò»Ë¤Ï¿§êô¤»¤Ê¤¤¡×»×¤¤ÄÖ¤ë
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ç£Í£Ö£ÐÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÎÎø¿Í¡¢¥Ï¥ó¥Ê¡¦¥·¥á¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÇË¤ì¤Æ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£²£µÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥À¥ó¥Ñ¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤È¥Á¡¼¥àÂçÌö¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡±¢¤Ç»Ù¤¨¤¿¥·¥á¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥«¥ë¤È¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ã¯¤â¤¬Ë¾¤ó¤À·ëËö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÃÛ¤¤¤¿Îò»Ë¤¬¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£±ó¤¯¤«¤é¡¢¶á¤¯¤«¤é¡¢Èà¤ÈÈà¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î³¹¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡£¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤¬Îø¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥·¥á¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¥·¥¢¥È¥ë°é¤Á¤Î¸µ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Á¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Ê£Á¡×¤Ë¤è¤ë¤È£²£°£²£³Ç¯¤«¤é¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÇ®¿´¤Ë±þ±ç¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡ÖÉ×¿Í²ñ¡×¤Î½÷À¿Ø¤È¤âÃç¤¬¤è¤¯¡¢£²¿Í¤Îà¥´¡¼¥ëá¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£