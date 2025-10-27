「ユニクロ」株が“200倍以上”の成長を遂げたって本当？ もし2004年“100株”買っていたら“500万円”も儲かっていた!?

「ユニクロ」の株価は20年で“200倍以上”に

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの情報を基に、ユニクロを展開する株式会社ファーストリテイリングの年足を見てみましょう。1998年年初取引（1998年1月5日）時点において、株式分割や株式併合を考慮した調整後終値は166円でした。

一方、2018年年初取引（2018年1月4日）時点の調整後終値は1万8789円となっており、20年でおよそ113倍です。また、株式会社ファーストリテイリングのIR情報によると、株式分割は計7回行われているため、実際には20年で200倍以上に株価が高騰しているようです。

なお、株式会社日本経済新聞社によると、2025年10月1日時点の終値は4万5290円でした。株式を購入するためには最低でも100株（単元株）が必要なため、452万9000円の資金が必要になります。



20年前に“100株”買っていたら“500万円以上”儲かっていた可能性

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドの情報を基に株式会社ファーストリテイリングの年足を確認すると、2024年年初取引（2024年1月4日）時点の調整後終値は5万3820円です。一方、20年前の2004年年初取引（2004年1月5日）時点の調整後終値は2599円でした。

つまり、2024年時点で100株を購入するには538万2000円の資金が必要になるのに対し、2004年時点では25万9900円で同じ株数を購入できた計算になります。

仮に20年前に100株購入していた場合、単純計算でも512万2100円儲かったかもしれません。実際は数度の株式分割も行われているため、この数倍以上の利益を得られた可能性もあります。



「株式投資」のメリットとリスク

株式投資の主なメリットは以下の通りです。

・キャピタルゲイン（売買差益）が得られる

キャピタルゲインとは、購入時よりも高い価格で売却することで得られる利益です。例えば、1株1000円のときに100株購入し、その後1株1500円になったときに全て売却した場合、単純計算で5万円の利益が得られます。ただし、利益からは売買手数料や税金が差し引かれます。

・インカムゲイン（配当金や分配金）が得られる

インカムゲインとは、資産の保有によって得られる利益です。株式投資の場合、株式を保有していれば企業から定期的に配当金が支払われる可能性があります。また、自社製品・サービスや金券・ギフト券などを提供する株主優待も受けられるでしょう。

ただし、株価は企業の業績や景気や世界情勢などのさまざまな要因で値下がりする点に注意が必要です。購入時より値下がりした株価で売却した場合、損失が生じる可能性があります。また、外国株式は外国為替相場の変動を受ける点にも注意しましょう。これらのリスクを抑えるためには、長期・積立・分散投資の意識が重要です。



まとめ

ユニクロを展開する株式会社ファーストリテイリングの株価は、20年で200倍以上になっているようです。20年前の2004年に100株購入していた場合、単純計算でも約500万円以上儲かっていたかもしれません。

株式投資はキャピタルゲインやインカムゲインを得られるのが主なメリットですが、価格変動リスクや為替変動リスクもあるため、長期・積立・分散投資の意識が不可欠です。



出典

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド ファーストリテイリング（ファストリ）【9983】の年間株価（年足）｜時系列データ｜株探（かぶたん）

株式会社ファーストリテイリング 株式分割 | FAST RETAILING CO., LTD.

株式会社日本経済新聞社 【ファーストリテイリング】[9983] 過去1か月の四本値推移 | 日経電子版

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー