生ビールが何杯飲んでも0円？　コスパ最強の鶏料理専門酒場がオープンキャンペーンを開催

関東を中心に全国展開する鶏料理専門酒場「とりいちず」が、岩手県に初出店する（盛岡市の中心･大通エリア）。これを記念して、2025年10月27日（月）からの3日間、グランドオープン記念キャンペーンを開催する。※期間：2025年10月27日（月）〜29日（水）、文中価格は税込表記（一部税抜表記あり）

「毎日通える価格と安心感」をテーマに、全国展開する「とりいちず」。秘伝のスープで仕上げる「水炊き鍋」や「今治焼鳥」、パリじゅわ食感の「かわ串」など、こだわりの鶏料理がリーズナブルに楽しめる。また、生搾りレモンサワーやハイボールが88円で味わえる「圧倒的コスパ」も魅力の一つだという。

そんな「とりいちず」が今回、生ビールが「0円」になる3日間限定のキャンペーンを開催する。※利用条件あり

グランドオープン記念キャンペーンを開催※利用条件あり

〈グランドオープン記念キャンペーン概要〉

・販売期間

2025年10月27日(月)、28日(火)、29日(水)限定

◆何杯飲んでも!生ビール0円

【条件】

・利用は2時間制

・飲み残しがある場合は正規料金が発生

・グループ全員が「とりいちず」公式Instagramをフォロー&投稿にいいね必須

・1人につき【350円(税抜)以上の商品を2オーダー必須】

・付き出し（席料に含まれる小鉢料理）料金は別途発生

※公式Instagram:https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

〈名物料理ラインナップ〉

・水炊き鍋

鶏ガラをじっくり炊いた濃厚白湯スープが体の芯から温まる一品。〆の雑炊まで格別の味わいが楽しめる。

水炊き鍋

・今治焼鳥

パリッと香ばしく、ビールとの相性抜群の人気メニュー。鉄板で焼き上げる愛媛発祥の“今治スタイル”。

今治焼鳥

・秘伝のかわ串

パリじゅわ食感がやみつきになる1本109円の名物串。

秘伝のかわ串

・骨付鳥

スパイスの香りが食欲をそそる豪快な逸品。

・手羽唐スパチキ

1本65円で楽しめる高コスパ唐揚げ。秘伝スパイスがクセになる!

〈コスパ抜群ドリンクメニュー〉

・生搾りレモンサワー 88円

・バイスサワー 88円

・強炭酸ハイボール 88円

コスパ最強のドリンクメニュー

〈食べ放題&飲み放題コースも充実〉

ネット予約限定。人気メニューを思う存分楽しめる「食べ飲み放題プラン」も。

・今治焼鳥食べ放題&飲み放題120分プラン 2,980円

・水炊き鍋食べ放題&飲み放題120分プラン 2,980円

・今治焼鳥&水炊き鍋 食べ放題&飲み放題120分プラン 3,480円

・骨付鳥食べ放題&飲み放題120分プラン 3,180円

・単品飲み放題120分 1,089円

◆店舗情報

・店舗名

個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 盛岡大通り店

・住所

岩手県盛岡市大通1丁目7-2盛岡貸店舗(仮)2階

アクセス:盛岡駅から徒歩約10分/大通り中心街

・営業時間

平日16:00〜翌4:00/土日祝12:00〜翌4:00

・TEL

019-613-5110

・オープン日

2025年10月27日(月)