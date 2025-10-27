生ビールが何杯飲んでも0円？ コスパ最強の鶏料理専門酒場がオープンキャンペーンを開催
関東を中心に全国展開する鶏料理専門酒場「とりいちず」が、岩手県に初出店する（盛岡市の中心･大通エリア）。これを記念して、2025年10月27日（月）からの3日間、グランドオープン記念キャンペーンを開催する。※期間：2025年10月27日（月）〜29日（水）、文中価格は税込表記（一部税抜表記あり）
「毎日通える価格と安心感」をテーマに、全国展開する「とりいちず」。秘伝のスープで仕上げる「水炊き鍋」や「今治焼鳥」、パリじゅわ食感の「かわ串」など、こだわりの鶏料理がリーズナブルに楽しめる。また、生搾りレモンサワーやハイボールが88円で味わえる「圧倒的コスパ」も魅力の一つだという。
そんな「とりいちず」が今回、生ビールが「0円」になる3日間限定のキャンペーンを開催する。※利用条件あり
グランドオープン記念キャンペーンを開催※利用条件あり〈グランドオープン記念キャンペーン概要〉
・販売期間
2025年10月27日(月)、28日(火)、29日(水)限定
◆何杯飲んでも!生ビール0円
【条件】
・利用は2時間制
・飲み残しがある場合は正規料金が発生
・グループ全員が「とりいちず」公式Instagramをフォロー&投稿にいいね必須
・1人につき【350円(税抜)以上の商品を2オーダー必須】
・付き出し（席料に含まれる小鉢料理）料金は別途発生
※公式Instagram:https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
・水炊き鍋
鶏ガラをじっくり炊いた濃厚白湯スープが体の芯から温まる一品。〆の雑炊まで格別の味わいが楽しめる。
水炊き鍋
・今治焼鳥
パリッと香ばしく、ビールとの相性抜群の人気メニュー。鉄板で焼き上げる愛媛発祥の“今治スタイル”。
今治焼鳥
・秘伝のかわ串
パリじゅわ食感がやみつきになる1本109円の名物串。
秘伝のかわ串
・骨付鳥
スパイスの香りが食欲をそそる豪快な逸品。
・手羽唐スパチキ
1本65円で楽しめる高コスパ唐揚げ。秘伝スパイスがクセになる!
・生搾りレモンサワー 88円
・バイスサワー 88円
・強炭酸ハイボール 88円
コスパ最強のドリンクメニュー〈食べ放題&飲み放題コースも充実〉
ネット予約限定。人気メニューを思う存分楽しめる「食べ飲み放題プラン」も。
・今治焼鳥食べ放題&飲み放題120分プラン 2,980円
・水炊き鍋食べ放題&飲み放題120分プラン 2,980円
・今治焼鳥&水炊き鍋 食べ放題&飲み放題120分プラン 3,480円
・骨付鳥食べ放題&飲み放題120分プラン 3,180円
・単品飲み放題120分 1,089円
◆店舗情報
・店舗名
個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 盛岡大通り店
・住所
岩手県盛岡市大通1丁目7-2盛岡貸店舗(仮)2階
アクセス:盛岡駅から徒歩約10分/大通り中心街
・営業時間
平日16:00〜翌4:00/土日祝12:00〜翌4:00
・TEL
019-613-5110
・オープン日
2025年10月27日(月)