再契約後初のカムバック…ITZY、新ミニアルバム『TUNNEL VISION』に高まる期待！「MIX-TRACK」公開

ITZYが、再契約後初となるカムバックに乗り出す。

ITZYは11月10日、新ミニアルバム『TUNNEL VISION』と同名のタイトル曲をリリースし、カムバックする。

これに先立ち、トレーラーやトラックリスト、プロモーションスケジューラー、コンセプトフォトなど、多彩なティザーコンテンツを順次公開してきた。10月27日には公式SNSを通じて『TUNNEL VISION』の「MIX-TRACK」映像を投稿し、新作への期待をさらに高めている。

映像には、タイトル曲『TUNNEL VISION』をはじめ、『Focus』『DYT』『Flicker』『Nocturne』『8-BIT HEART』など、各トラックのインストゥルメンタルをミックスしたサウンドが収められており、好奇心を刺激する内容となっている。さらに、一部の楽曲名は非公開となっており、“ネタバレのようでネタバレではない”構成がファンの想像を掻き立てた。

ITZYのカムバックは、今年6月にリリースされた『Girls Will Be Girls』以来、約5カ月ぶり。新ミニアルバム『TUNNEL VISION』には、同名のタイトル曲をはじめ『Focus』『DYT』『Flicker』『Nocturne』『8-BIT HEART』の全6曲が収録されている。

メンバーのイェジ、リア、リュジン、チェリョン、ユナは、極限の没入感を秘めた今回の新アルバムとタイトル曲を通じて、“K-POP代表パフォーマンスクイーン”としての存在感を改めて示す見通しだ。

なお、『TUNNEL VISION』は11月10日18時に各種音楽配信サイトで公開される。リリース当日の17時にはカウントダウンライブが行われ、カムバックを記念する予定だ。

