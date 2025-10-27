「ぼくたちん家」玄一（及川光博）、索（手越祐也）に直球告白「可愛さが詰まってる」「予想外の展開」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】俳優の及川光博が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分〜）の第3話が、26日に放送された。告白シーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
本作は、心優しきゲイ・波多野玄一（及川）、クールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）、そして、トーヨコ通いの訳ありの中学生・楠ほたる（白鳥玉季）という“社会のすみっこ”で繋がった3人による奇妙なホーム＆ラブコメディとなっている。
玄一に誘われ、2人が暮らすアパートの隅で車中泊を始めた索。ちゃんとした部屋がほしいが、自分の生徒と同じ屋根の下で暮らすわけにはいかないと、新しい部屋が見つかるまで車の中で寝泊まりすることにした。そんな索に、玄一は仲良しの不動産屋・岡部（田中直樹）を紹介する。
そんな中、玄一たちのアパートに、ほたるのロクデナシな父・仁（光石研）が現れ、玄一がほたるの父親のフリをしていることが索にバレてしまう。
索は玄一に「なんで親のフリをしようと思ったんですか？」と聞くと、「親のフリしてって頼まれたから」と答える玄一。索は「なんでもそうなんですか？」と、自分に対しお節介を焼く理由を問う。すると、玄一は「それは違います」ときっぱり否定し「それは、気になっているからで」と切り出し「好きってことです。好きなんです」と告白。思いもよらぬ告白に、索が「は？」と驚いた表情を浮かべるところで幕を閉じた。
玄一の索への告白に、視聴者からは「ついに言ってしまった！」「まさかここで言うとは思わなかったからびっくり」「予想外の展開」「玄一さんの告白可愛い」「可愛さが詰まってる」「もじもじしてて愛おしい」などの反響が集まっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
