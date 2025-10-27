¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤¬´Ú¹ñ¹ñ²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤«¡×¸÷ÉüÀáµÇ°¼°Åµ¤Ç¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¡ÄÀÚ¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñÇÐÍ¥¤¬ÏÃÂê
ÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡È¾Ð¤¨¤ë¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¡É·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó
10·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñMBC¤Î¡ØÊ¤ÌÌ²Î²¦¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¡Ö¥¨¥²¥ó¥Ê¥à¡ÊÁð¿©ÃË»Ò¡Ë¡×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ËÀµÂÎ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤ÇÆÈÎ©·³¤òÄÉÀ×¤¹¤ëÆüËÜ·³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î´é¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÆüËÜ¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤Ï°¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ëÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤è¤¯¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Èà¤Ï2018Ç¯¤Î¸÷ÉüÀáµÇ°¼°Åµ¤Ç¹ñ²ÎÀÆ¾§¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤¬´Ú¹ñ¹ñ²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢¹ñ²ÈÍ¸ù¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÊìÊý¤ÎÁÄÉã¤¬6¡¦25ÀïÁè¡ÊÄ«Á¯ÀïÁè¡Ë¤Î»²ÀïÍ¦»Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·»Ê²ñ¼Ô¤Î¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥å¤Ï¡Ö¸÷ÉüÀáµÇ°¼°Åµ¤Ç¹ñ²Î¤ò²Î¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ñ²ÈÍ¸ù¼Ô¤Î»ÒÂ¹¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡þ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤Ë±é·à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥Æ¥à¡Á±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤·2¿Í¡Á¡Ù¡Ø¥¢¥ê¥¹¡Ý±¿Ì¿¤Î¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¡Ý¡Ù¡ØSweet Home ¡Ý²¶¤ÈÀ¤³¦¤ÎÀäË¾¡Ý¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥¤¥ë¥¸¥ó ÉÔÎÉ¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡Ù¡Ø¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥·¥ã¡¼¥¯ ³ÐÀÃ¡Ù¡Ø¸«ÃÎ¤é¤ÌÎÙ¿Í¡Ù¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡§¼º¤ï¤ì¤¿²¦²È¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Øºá¿¼¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¡£¡Ø¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡Ù¤Ç¤ÏÆüËÜ·³¿Í¥Ä¥ÀÌò¤ò¹¥±é¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÎ®Äª¤ÊÆüËÜ¸ì¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£