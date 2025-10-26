ATEEZ・YUNHO（ユンホ）キャプテン・HONGJOONG（ホンジュン）のアドバイスが支えに ポジティブな心を保つ“呪文”とは【連載Vol.3】
【モデルプレス＝2025/10/26】9月17日にJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light（読み：アッシズトゥーライト）」をリリースした8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）にモデルプレスがインタビュー。連載第3回はYUNHO（ユンホ／26）。
【写真】韓国8人組ボーイズグループ、来日時に直撃
ATEEZは2018年10月に韓国デビュー。米「Billboard 200」での1位や英「オフィシャルアルバムチャート」2位ランクイン、米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」（2024年）へのK-POPボーイズグループ史上初出演など世界的な人気を博している彼らは、2025年7月には8人全員で所属事務所との7年の再契約を果たし、大きな話題を呼んだ。
モデルプレスでは、「Into the A to Z」（2021年3月リリース）以来、約4年6ヶ月ぶりとなるJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」をリリースした彼らにインタビューを実施。ソロインタビューでは、アルバムタイトルに込められた“困難からの新たな希望”という意味にちなみ、自身が困難を抱えた経験をどのように乗り越えてきたか、さらに数々の夢を叶えてきた彼らの「夢を叶える秘訣」に迫る。
― 今回のアルバムのタイトルには「困難からの新たな希望」という意味が込められると伺いました。ご自身がこれまでの活動の中で困難を感じたタイミングもあったかと思いますが、それをどのように乗り越えましたか？
YUNHO：（回答はほぼ全て日本語）僕は自分に大変なことがあっても自然に大丈夫になったと思いますが、本当に大変なことがあったらHONGJOONG（ホンジュン／キャプテン）さんには助言をもらっています。HONGJOONGさんは僕の方から何か現実的な助言が欲しいと思って望んでいる時にアドバイスしてくれて、お父さんみたいなポジションでいつも力をくれています。
― YUNHOさんにとってアドバイスが欲しい時、悩んでしまう時はどういった時ですか？
YUNHO：今は仕事やステージも全然大丈夫ですけれども、デビュー当時は良くなりたい、成功したいという思いがあって、困難はそれだけでした。
― 前向きな言葉が素敵です。ずっと先を見て進むことができる原動力は何でしょうか？
YUNHO：原動力はATINYのみんな。僕の光と希望、僕の力になっています。
― モデルプレスには夢を追いかけている読者の方々がたくさんいるんですが、YUNHOさんがこれまでご活躍されてきた経験を踏まえて考える「夢を叶える秘訣」を教えてください。
YUNHO：ポジティブな心が重要だと思います。ポジティブな心を持ったら大変なことも全然なくて、全部できると思います。
― 例えば、ステージに立つ際にもプレッシャーを感じたりナーバスな気持ちになってしまったりすることもあると思うのですが、どうやってポジティブな心を保っていますか？
YUNHO：僕は緊張をときめきやワクワクした気持ちに変えることができます。もちろん緊張はしますけど、ステージに上がったら変わります。「YUNHO、君ならできるよ」というふうに自分自身にアドバイスを送るように呪文をかけています。
― ATEEZさんは先日発表された再契約も大変話題となりました。本当におめでとうございます！
YUNHO：（笑顔で）ありがとうございます！
― これから先も活動をともに続けていくメンバー7人に、今この場にいらっしゃらないからこそ伝えられるメッセージをお願いします。
YUNHO：今は家族みたいな存在ですけれども「これからもよろしくね」これだけです。学生の時から一緒に過ごしてきましたが、「今のようにいつもこれからも7年もっともっとよろしくね。そして元気に一緒にATINYに愛だけあげるATEEZになりましょう」と話したいです。
― ありがとうございました！
JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」は、これまでリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」を含む計9曲が収録されている。なお、2025年7月より韓国、米国、日本へと続くワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」を開催しており、日本公演は10月22日・23日に神戸・GLION ARENA KOBEにてフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
生年月日：1999年3月23日
【Not Sponsored 記事】
