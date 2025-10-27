Stray Kids¡¢TXT¡¢ENHYPEN¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸·ë¡ª´Ú¹ñ²»³Úº×¡ÖSBS²ÎÍØÂçÅµ¡×Lemino¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®·èÄê
´Ú¹ñ¤ÎÂç·¿²»³Úº×¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¤¬¡¢Lemino¤ÇÆüËÜ¹ñÆâÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTXT¡¢¡ÈÆüËÜ¤ÎÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¶¦±éSHOT
NTT¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Lemino¤Ç¤Ï¡¢¡ÖLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢12·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡ÖSBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶ÉSBS¤¬ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë°ìÂç²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢TVºÇ¹â»ëÄ°Î¨5.1¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´À¤³¦160¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈK-POP¤Îº×Åµ¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ÏStray Kids¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢ENHYPEN¡¢IVE¡¢LE SSERAFIM¤Ê¤É´Ú¹ñ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌë¤Ë¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È²»³Úº×¤ÎËÜÊÔ¤òÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤·¡¢¸åÆü¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î28ÆüÀµ¸á¤«¤é¤Ï¡¢º£Ç¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ Summer¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö²ÎÍØÂçÅµ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÇäÅ¹²ÎÍØ for Lemino¡×¤ÎÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïi-dleE¤¬ÇäÅ¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â»ëÄ°É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ Summer¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÅêÉ¼´ë²è¤Ï¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¼Â»ÜÍ½Äê¡£¤³¤Á¤é¤â¸åÆü¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
Lemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢NCT DREAM¡¢ENHYPEN¡¢BE:FIRST¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö2025 SBS²ÎÍØÂçÅµ Summer¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²áµî¤Î¡ÖSBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¤ä½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ITZY¡¢NMIXX¡¢MEOVV¡¢ALLDAY PROJECT¡¢izna¡¢Hearts2Hearts¡¢KiiiKiii¡¢KickFlip¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ñ¥Í¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡¢10·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ë²Ú¤ÊÇÛ¿®ºîÉÊ¤ÈÆÃÅµ¤¬ËþºÜ¤ÎLemino¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¡¢¡ÖSBS²ÎÍØÂçÅµ¡×¤ÎÇ®¶¸¤òÆüËÜ¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£